Todos los hombres en la vida de la Princesa Diana

Si bien la princesa Diana, popularmente conocida como Lady Di, fue, y sigue siendo, una de las mujeres más queridas y populares del mundo, lo cierto es que su vida no fue fácil. Las infidelidades de Carlos con Camilla Parker Bowles siempre fueron conocidas, lo que llevó a la madre de los príncipes William y Harry a buscar el amor fuera de su matrimonio.



Lady Di se casó con Carlos sabiendo que él estaba enamorado de otra mujer, pero siempre creyó que esto podría cambiar y que su futuro esposo cumpliría sus votos matrimoniales. Pero no solo esto no ocurrió, sino que el futuro rey de Inglaterra no tuvo reparos de serle infiel delante de todos, al punto que Camilla fue invitada al casamiento real.

Casamiento de Diana de Gles. Fuente: Vanity Fair.





Lady Di, Carlos y sus hijos Willian y Harry. Fuente: Vanity Fair.

En consecuencia, la Princesa buscó cariño y contención en otros brazos, lo que le valió en su momento el título de "promiscua". En el documental The Story of Diana, que se puede ver en Netflix, revelan que tuvo varios amantes aunque ninguno se haya confirmado oficialmente.

Barry Mannakee

Barry Mannakee era el guardaespaldas de Lady Di y no es casualidad que ella se haya enamorado. Él era quien la cuidaba y la acompañaba a todos lados, pero sorpresivamente el hombre falleció en un accidente, lo que devastó a la Princesa y le generó una profunda tristeza.



"Cuando tenía 24 o 25 años, me enamoré profundamente de alguien que trabajaba en ese entorno. Y me parecía bien dejarlo todo… y simplemente marcharme a vivir con él. Él me decía que le parecía una buena idea también", confesó en el documental "Diana en sus propias palabras".

James Hewitt

James Hewitt era su instructor de equitación y comenzaron una relación en 1986, la cual duró aproximadamente cinco años. Las biografías de Lady Di revelan que era tan grande el amor que de no haberse casado con Carlos lo habría hecho con él, ya que fueron momentos muy felices para la Princesa.



Diana junto a James Hewitt. Fuente: Elle.

Incluso, existe un rumor que indica que Hewitt podría ser el verdadero padre del príncipe Harry por el color de pelo rojizo que tienen ambos. Sin embargo, esto se trata solamente de un mito, el cual muchas personas del círculo cercano de la Princesa lo desmintieron. La relación terminó cuando él fue trasladado a Alemania.

Hasnat Khan

Hasnat Khan era un cirujano, pero cuando conoció a la Princesa recién iniciaba su carrera. Pasaba horas trabajando en los quirófanos del sistema de salud público, pero su vida le daba para pasar tiempo con Diana en su pequeño departamento.



Hasnat Khan. Fuente: Elle.

Incluso, una de las cosas que más le gustaban a la Princesa era la normalidad de Khan, un hombre que no asistía a eventos, no tenía contacto con aristócratas, no le importaba vestir bien, ni estaba rodeado de ningún lujo. No se sabe cuánto tiempo duró la relación, pero en una entrevista a The Sun, el cirujano reveló que estuvo devastado cuando se enteró de la muerte.

Dodi Al-Fayed

Su noviazgo con Dodi Al-Fayed se dio cuando Diana y Carlos ya estaban divorciados, y fue el hombre con el que pasó sus últimos minutos. Si bien estuvieron pocos meses, se los pudo ver de vacaciones y la relación estaba en su mejor momento cuando ambos perdieron la vida.



Dodi era el hijo de un multimillonario egipcio llamado Mohamed Al-Fayed, propietario de cadenas como Harrods, el Hotel Ritz de París y del club de fútbol Fulham. Al ser él también una persona importante, siempre estaban en la mira y hasta se los fotografió en un yate de lujo mientras estaban de vacaciones.

Dodi Al-Fayed y Lady Di. Fuente: Vanidades.

La última vez que se los vio juntos fue en las imágenes reveladas por las cámaras del ascensor del Hotel Ritz. La pareja salió para abordar un Mercedes Benz conducido por Henri Paul, que los estaba esperando, mientras que era perseguido a su vez por un Range Rover que transportaba fotógrafos.



Paul perdió el control cuando los fotógrafos los estaban persiguiendo, lo que generó un terrible accidente en el interior del Puente del Alma, en la margen norte del río Sena, en París, que le cobró la vida a Lady Di, Dodi Al-Fayed y el conductor. El único sobreviviente fue el guardaespaldas, Trevor Rees-Jones.

¿Ya conocías a todos los hombres que pasaron por la vida de Lady Di?