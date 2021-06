Florencia Aise almorzó con Alberto, pero pintó a Cornejo y conoce a Rodríguez Larreta

Florencia Aise, la artista plástica argentina que la semana pasada dio que hablar en todos los medios nacionales por haber recibido una invitación de Alberto Fernández para almorzar juntos en la Casa Rosada, hoy, en el día de la bandera, realizó otro posteo en el que también se muestra con políticos, pero de un color político diametralmente opuesto al del presidente.

Aise y Rodríguez Larreta.

Cuando habló con MDZ a propósito del famoso almuerzo, Flor ya había aclarado que ella no tiene ninguna animosidad política, ni es militante de ningún partido. "Solo respondí a una invitación, debido al gusto del presidente por mi obra. Yo estaba en Buenos Aires, y se generó el contacto porque cuando Alberto vino a Mendoza en ocasión de la Vendimia, en el desayuno de la Coviar le entregaron como presente un cuadro mío. Desde Presidencia me convocaron para conocer la Casa Rosada y la pinacoteca, y de paso el presidente me invitó a almorzar con él", contó Aise a MDZ en ese momento.

De hecho, la artista fue la responsable de pintar los cuadros institucionales del ex gobernador Alfredo Cornejo y la ex gobernadora Laura Montero, para que queden ubicados en el salón de los Gobernadores de la Legislatura provincial de Mendoza.

Hoy, en ocasión de la especial efeméride, la artista escribió un pensamiento que tituló "La bandera argentina es arte'".

"Hoy celebramos el día de la bandera, su creador ( Manuel Belgrano 'el padre de la patria'). ¿Qué deseo más grande de un padre para un hijo, que la unión a sus hermanos? ¿Qué deseo más grande de Dios, que nos unamos todos los seres humanos en aras del bien?", comenzó escribiendo en Instagram.

Florencia Aise junto a Alfredo Cornejo.

"Gracias a Dios, hoy les puedo mostrar nuevamente cómo el "arte" une. Nos une como siempre nos unió con nuestra hermosa bandera. Tal como pude conocer a nuestro honorable presidente @alferdezok gracias al arte, también pude conocer a @horaciorodriguezlarreta, nuestro jefe de gobierno de CABA y a @alfredocornejo ex gobernador y hoy en día, diputado nacional de mi amada Mendoza. En los tres casos, el arte nos unió", sigue Aise.

"Los argentinos, apasionados de nuestra hermosa bandera, hermanos de una misma tierra tan extensa, unámonos más que nunca. Cómo nos lo propuso Manuel Belgrano. Voy a seguir haciendo todos los días de mi vida lo posible para que nuestro país se una y para que se una con el mundo. Agradezco el apoyo de todos los Mendocinos, de todos los argentinos y de todas las personas fuera de nuestro país, que se unen y muchas veces a través del arte. ¡Feliz día de la bandera y feliz Día del padre!", cerró la artista.