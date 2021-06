La artista plástica que almorzó a solas con Alberto Fernández: fotos y videos

“Esplendido es poco”, fue el comentario que la artista hizo en sus redes sociales.

"El honorable presidente de la Nación Argentina, me invitó a ser parte del ingreso artístico argentino-mendocino, al mundo.

Vamos a llevar a nuestras obras por el mundo, y mostrar a nuestra preciosa Mendoza, como siempre lo hicimos, y fue siempre gracias a ustedes".

"Y en esta foto muestro a @alferdezok caballeroso en todos los sentidos. Gracias por esto y gracias a todos!", expresó muy contenta por la vivencia experimentada Florencia Aise.

Florencia es una artista plástica autodidacta mendocina que ganó notoriedad por sus impactantes retratos hiperrealistas, sus técnicas de collage y sus famosos bodegones y racimos de uvas. Su obra ha sido expuesta en distintas galerías y ferias de todo el mundo como en Roma, Nueva York o Miami.

"La verdad es que viví un momento que recordaré por siempre. Esta reunión no tiene colores políticos ni banderas de un lado o de otro. Yo soy artista, y no quiero entrar en el debate de 'sos K, sos del Pro, no sos K', etc. Soy una artista plástica mendocina, que fue recibida por el presidente de la Nación y me siento honrada y orgullosa. Fue un increíble anfitrión, un caballero", aclaró Florencia.

"Yo estaba en Buenos Aires, y se generó el contacto porque cuando Alberto vino a Mendoza en ocasión de la Vendimia, en el desayuno de la Coviar le entregaron como presente un cuadro mío. Desde Presidencia me convocaron para conocer la Casa Rosada y la pinacoteca, y de paso el presidente me invitó a almorzar con él", contó Aise a MDZ.

"Uno de los momentos más impactantes para mí fue que el presidente me abrió el Museo del Bicentenario y me dio la posibilidad de analizar con detenimiento el mural de Siqueiros, que es una revolución artística y técnica. Quedé maravillada", expresó la mendocina.

Le preguntamos a Flor si le llevó alguna otra obra suya, a lo que nos respondió: "Por supuesto, no llegué al convite con las manos vacías. Le llevé un vino 'Antología', de mi tío Mariano Di Paola, que es una bomba. También le dejé una obra de arte, concretamente una estrella para la primera dama, y para Él un llavero que le hizo mi hija María Jesús".

Aise domina el hiperrealismo, que trabaja en retratos de grandes formatos en los que hace primerísimos planos muy cerrados de rostros fuertemente iluminados, que ella misma llama "hiperretratos", donde plasma las emociones y los sentimientos. Según sus propias palabras, "mi objetivo como artista es llegar al alma de las personas"​. Sus obras cuestionan la propia identidad del modelo real, yendo más allá de retratar la propia realidad, donde los las cosas más sencillas como una lágrima o una pestaña son las protagonistas. Sus hijas y experiencias de vida son la que la inspiran a la hora de pincelar.

A continuación, los videos que Florencia tomó de la reunión: