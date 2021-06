Nati Jota y su imbatible consejo en sus redes sociales para ganarle a la impulsividad

Nati Jota (27) es una de las mediáticas que supo aprovechar su paso por los medios, pero cuya vigencia en la agenda del público se basa en sus redes sociales. La periodista, que además es influencer, es un personaje muy querido por los usuarios de las distintas plataformas virtuales.

Famosa por sus chistes y su divertida forma de encarar la vida, Nati se posicionó recientemente como “la competencia” de Tini Stoessel en su fantasía de conquista del corazón de Joaquín “El Tucu” Correa, futbolista al que últimamente se relaciona con la exitosa cantante de 24 años.

Nati Jota es una mujer a la que no le tiembla la lengua a la hora de hablar y además es ferozmente impulsiva; por eso, muchas veces comete lo que se llama el famoso “sincericidio”. Se ve que, luego de varios tropezones, la influencer ha decidido bajar un cambio y contó a sus más de 2 millones de seguidores de Instagram su secreto para conseguirlo.

“Cuando tengas la sensación de que querés decir algo urgente, que te sale que es ahora y querés escribir rápido; si sentís urgencia, no es el momento”, aseguró, reflexiva pero con su toque de humor. Luego, contó el paso a paso de cómo se debe actuar ante la emergencia emocional, y verdaderamente hay que aceptar que es el gran consejo que siempre se espera de una amiga.

“Es muy complejo hacerlo, pero mi consejo es que escribas en otro lado, en una nota de celular, en un chat que tenés con vos solo. Lo escribís y al otro día lo mirás: ¿lo querés mandar todavía? Mandalo. Igual vas a estar mucho más preparado para ese intercambio que como estabas un rato antes o el día anterior. Y quizás, tal vez lo leas y digas ‘ni en pedo mando esto’”.

“Capaz lo reformulás y lo mandás distinto, capaz ni siquiera lo mandás. Es muy flashero porque, en el momento, vos jurás que esa sensación y el tono en el que te querés comunicar están perfectos y no te vas a arrepentir, y tenés razón. Pero hacé el esfuerzo, totalmente forzado porque no te sale, te lo guardás y esperás un rato o un día y es increíble cómo decís ‘es cero grave, no lo puedo decir así’. Está todo bien”, agregó en el video que subió a sus historias de Instagram.

Si no sabés cómo generar un chat con vos mismo en WhatsApp, Nati también te enseña a hacerlo: “Tienen que crear un grupo nuevo, ponerse a ustedes y a una persona random, que seguramente sea alguien que mucho no les importe y no les importe quedar mal niraro. Yo siempre la pongo a mi hermana. Cuando se crea el grupo, apenas lo arman, eliminan a la persona y listo, quedan ustedes solos”.

En una situación límite, ¿vos lo pondrías en marcha?