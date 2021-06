Cande Tinelli mostró su nuevo look "a lo Cruella"

Cande Tinelli (30) tiene un estilo inigualable, le guste a quien le guste. Eso no se puede negar. Es una mediática a la que no la asustan los cambios ni los desafíos y no se cansa de sorprendernos, lo cual se debe, en buena parte, a la gran belleza natural que posee.

Muy recientemente estrenó en los cines argentinos la nueva entrega de Disney, “Cruella”, que devuelve a la vida al auténtico y malvado personaje de “101 dálmatas” o “La noche de las narices frías” -estrenada en el año 1961-, Cruella de Vil.

¿Qué tiene que ver esto? Inspirada en la clásica antagonista y su look tan particular, Cande Tinelli se puso en manos de su amigo y peluquero, Leo Leiva, y mostró orgullosa en Instagram el resultado del trabajo que realizó en su pelo.

Se trata de un cambio bastante radical: un tono bicolor bien marcado, que separa el flequillo y parte de los laterales, aclarados hasta llegar a rubio platinado, y el resto del pelo de color castaño natural.

La mediática, que reúne 4,2 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, publicó el nuevo look en sus redes y recibió más de 100 mil likes en menos de un día.