Benjamín Vicuña está indignado con los medios de comunicación y lo dijo en Instagram

Benjamín Vicuña se encuentra en plena grabación de la nueva ficción de Telefe que pronto llegará a la pantalla chica argentina, “El primero de nosotros”. Se trata de una comedia dramática en la que compartirá escena con Luciano Castro, Mercedes Funes, Jorgelina Aruzzi, Paola Krum y Damián de Santo.

Fuente: Instagram @benjavicunamori.

Este viernes se armó un gran revuelo en el set de grabación, debido a que el gremio de trabajadores de televisión argentina fuera avisado sobre el rumor de que uno de los actores que se encontraba en plena jornada laboral presentaba algunos síntomas que podían relacionarse con COVID-19.

Los rumores señalaban a Vicuña, que poseía visibles muestras de un resfrío. Y algunos medios publicaron la noticia, acusando al actor de haber sido irresponsable. Indignado, el chileno utilizó su Instagram personal para comunicar a todos sus seguidores –y a la prensa- que no tiene coronavirus.

“La salud es un tema demasiado sensible como para jugar y especular”, comenzó el encabezado de su defensa, y aseguró a continuación “No tengo COVID”.

“Estoy bien, tengo mis dos vacunas puestas en Chile, no tengo síntomas, me hisopo cada 72 horas hace ya más de 8 meses debido a mis compromisos laborales y me tomo mi trabajo y los protocolos muy en serio” informó.

Luego de la explicación, e inmediatamente, arremetió contra los medios de comunicación: “Es irresponsable informar a la rápida, sobre todo entendiendo el duro momento que estamos pasando. Sin duda la salud es lo primero y por lo mismo estamos todos cuidándonos. Sin embargo, este tipo de noticias afectan a una industria y una sociedad golpeadas”.