Alejandro Fantino abrió las puertas de su increíble mansión: inspirada en La Toscana

A su 49 años, Alejandro Fantino abrió las puertas de la casa que comparte con la modelo argentina Coni Mosqueira. Lo que contó para la revista Hola es que está increíble mansión, ubicada en Nordelta, está inspirada en La Toscana.

Según contó el conductor de TV: “Quería que me conectara con mis raíces, por eso elegí el estilo toscano, que me recuerda a la casa de mis abuelos paternos en San Vicente, Santa Fe: era modesta, pequeña, de ladrillo, y le fueron anexando parte. Primero una despensa donde guardaban las conservas caseras, después un garaje y finalmente un galpón que mi abuelo, obrero metalúrgico, usaba como taller. Nunca vi que cambiaran una silla, aprovechaban todo. Así me crié, por eso en la decoración valoro lo sentimental sobre la estética”, contó el conductor.

Hoy, Fantino manifiesta que tiene la mansión de sus sueños. De hecho, en algunos rincones se ven santos y dioses. Es que Alejandro es muy católico y le reza a la Virgen de San Nicolás y San Expedito.

A su vez, también es fanático de la saga Star Wars y por ello montó un microcine. Y la decoración acompaña esa onda: un juego basado en la franquicia de Disney, una figura Stormtrooper y un Boba Fett. En su habitación también tiene cuadros de Brigitte Bardot y Frank Sinatra y un almohadón de Darth Vader.

Por otro lado, la mansión cuenta con vista a la cancha de golf del country, al solárium y a la pileta.

Otro lujito que se dio Fantino es diseñar un gimnasio a gusto para entrenar todos los días. ¡Algunas imágenes de su propiedad!

