Se cansaron y hasta aquí llegaron: el príncipe Harry y Meghan Markle ganan contra un importante medio británico

No todas son malas noticias para el Príncipe Harry. Luego de su renuncia a la Familia Real Británica y de los problemas que esto le implicó, el hijo menor de Lady Di ganó la demanda que hizo a un medio sensacionalista británico que lo difamó con una serie de artículos publicados en octubre de 2020.

Los artículos en cuestión hacen referencia a la relación del Príncipe con las Fuerzas Armadas de Gran Bretaña. El medio en cuestión debió publicar sus correspondientes disculpas y también resarcir económicamente al Duque de Sussex.

¿Cuál fue el motivo que generó la demanda del Príncipe Harry?

El diario en cuestión es The Mail on Sunday que, a su vez, es la versión dominical del Daily Mail. Se trata de un medio sensacionalista británico, por lo que no sorprende que se encuentre involucrado en un asunto de este estilo.

Sin embargo, parece que esta vez fue tan lejos que el esposo de Meghan Markle no pudo más que demandarlos por sus injurias y difamaciones.

La demanda la recibió Associated Newspapers, que es el grupo encargado de las publicaciones mencionadas. El foco de la cuestión está en dos artículos puntuales, los cuales hacen referencia a que Harry se habría desligado de los Royal Marines, es decir, el Cuerpo de Marines Reales.

¿Qué decían los contenidos en cuestión? Que después de renunciar a la realeza había abandonado su rol en la marina real y que también había dejado de estar en contacto con estas fuerzas y sus representantes.

Además, se daba a entender que los líderes estaban pensando en reemplazarlo. Todo esto indignó a Harry, quien encuentra en sus servicios al ejército motivo de gran orgullo. Por tal motivo, decidió llevar el caso a la justicia.

El fallo a favor del Príncipe Harry: ¿cuáles son las claves?

En primer lugar, la resolución favorable que recibió Harry indica que el medio en cuestión debe hacer públicas sus correspondientes disculpas. Esto ya sucedió y las mismas fueron aceptadas por el nieto de la reina Isabel II.

Por otro lado, también se dio a conocer que el fallo obliga a Associated Newspapers a abonar una determinada cifra de dinero.

Aunque no se comunicó el monto en cuestión, los abogados de Harry informaron que el mismo piensa donarlo a la Fundación de los Juegos Invictus, la organización que él creó pensando en los militares heridos y enfermos, ya sean hombres o mujeres.