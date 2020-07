Paula Chaves habló en Instagram de la inestabilidad emocional de la "recién parida"

Paula Chaves fue mamá hace días de su tercera hija, Filipa, y ha aprovechado las redes sociales para compartir su experiencia y las sensaciones tan convulsivas y cambiantes que produce ser una mamá en estado puerperal.

El mensaje que acompañó el último posteo de la esposa de Pedro Alfonso en Instagram dice lo siguiente:

"Así estamos... en esta montaña rusa de emociones que es el PUERPERIO... y en CUARENTENAAAAAAA🤪...

Me levanto feliz sintiéndome plena y agradecida... y en algún momento del día, caigo, lloro, por no poder ver y abrazar a mi familia y amigos... y de repente vuelvo a conectar y a agradecer estar los 5 juntitos...

Mucha intensidad...

Teta, pañal , provechito, teta de nuevo, pañal , siesta, teta y así todo el día ...

Extraño mi tribu de crianza, contención y amor... poder compartir con otras mujeres este camino hermoso pero a veces difícil de la maternidad ...

No puedo dejar de ver videos del parto... de revivir ese día mágico ... INTENSO! ESPECTACULAR...

Abrazo a todas las que están gestando... a las que están x parir... en este momento atípico... todo va a estar bien... los niños siguen naciendo... así que a disfrutar! Que nuestros hijos nacen solo una vez y tiene que ser una fiesta"

Desde que la pequeña Filipa estaba en la etapa de gestación -la bebé nació el 4 de julio y pesando más de 4 kilos-, Paula comparte por esa red social los pormenores de su embarazo y se transformó en una compañía para muchas que transitaban la misma situación.

De hecho, días antes del nacimiento la conductora de Bake Off expresó: “Dicen que cada hijo llega para enseñarnos algo... siento que Filipa llega a este mundo nuevo a enseñarme que no puedo controlar nada, que por más que me anote y quiera saber la respuesta de todas las preguntas que hoy hice, no las tengo... porque es eso lo que pasa, no se sabe nada”.

“Pero lo que si sé es que ni una pandemia mundial puede frenar el poder maravilloso que tenemos la mujeres de gestar y dar vida, de la forma que sea, con el tratamiento que sea y con el nacimiento que toque, ¡pero siempre deseado! A todas las que están atravesando este momento, les digo que confiemos en que todo va a estar bien, miles de bebés siguen naciendo en el mundo... somos imparables, poderosas y podemos contra todo... Las abrazo fuerte #nostenemos”, reflexionó.