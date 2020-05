¡Viejos son los trapos!: Los secretos de un espíritu joven

View this post on Instagram

Que te dejo de positivo esta cuarentena? -Te hiciste replanteos a nivel familiar,laboral,amistades,hu00e1bitos nuevos? - A mi me puso patas arriba!! -Estoy agradecida por tanto aprendizaje y viaje hacia mi interior - Pronto te voy a estar contando sobre eso. Y si sos de los que todavu00eda no se pregunta nada y espera que todo vuelva a la supuesta normalidad, te invito a ese viaje sincero y honesto con vos mismo! Un nuevo yo puede salir a la luz !