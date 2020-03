El verdadero Coronavirus: el miedo

View this post on Instagram

Mientras la informaciu00f3n imprecisa y las noticias falsas nos invaden, es difu00edcil manejar las emociones de miedo, pu00e1nico y ansiedad. Aquu00ed algunos consejos para PENSAR antes de ASUSTARSE. Y como siempre, un toque de humor para sobrellevar esta crisis. Espero sus comentarios! Fuertes abrazos virtuales!