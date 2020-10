Amigo de Meghan Markle: "Al pensar en contactarla siento miedo puro"

Patrick Adams dijo que siente "miedo puro" cuando piensa en acercarse o contactar a su ex coprotagonista de "Suits", Meghan Markle.

Patrick y su pareja, en el casamiento real.

Adams, quien asistió a la boda real de la duquesa de Sussex con el príncipe Harry en 2018, protagonizó junto a Markle siete temporadas de la exitosa serie de drama legal, y de hecho fueron pareja en la ficción... todo esto antes de que la joven renunciara a su carrera de actuación para convertirse en miembro de la realeza a tiempo completo.

Hablando sobre Markle en una entrevista esta semana, Adams dijo que intercambió mensajes de texto con Meghan cuando nacieron sus respectivos hijos, pero que ahora se siente "intimidado" cuando piensa en "reavivar" su amistad.

Una escena de Suits.

"Francamente, creo que estoy intimidado", dijo Adams, según publica www.insider.com. "No tengo ninguna duda de que podría levantar el teléfono y llamarla en cualquier momento, pero no sé qué diría. Después de que nacieron nuestros hijos, nos enviamos algunos mensajes de texto y regalos, pero hoy me asusta un poco la diferencia de vida. Creo que es puro miedo", aseguró el actor.

"Supongo que me asusta la idea de tener que atravesar ciertos muros existentes para tener esa conversación", agregó. "Hemos hablado y enviado mensajes de texto un par de veces, pero la vida de Meghan está increíblemente ocupada", expresó Adams. "No pasamos tiempo juntos, pero eso no se debe a nada más que a lo enorme que se ha vuelto su vida en muchos sentidos".