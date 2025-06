Sigue el secreto de sumario en la denuncia de Viviana Canosa: hasta cuándo

Tras ausentarse unos días de su programa, Viviana Canosa está en el centro de todas las miradas. Mucho se especula sobre la continuidad de su programa, Viviana con vos, en eltrece y hay rumores que circulan que indican que llegaría a su fin en julio cuando finalice su contrato con el medio.

"Ella venía haciendo un programa, en eltrece, sin pena ni gloria. Te podía gustar más o menos pero no tenía conflicto con ninguna autoridad del canal u otros periodistas. Pero todo este conflicto escaló cuando arrancó con la pavada de la cucharita de Lizy Tagliani, que no llevaba a ningún lado y ya estaba aclarado, ahora después explotó y empezó a hacer una denuncia que no tenía que ver con afanarse una cuchara. Por ahora el secreto de sumario sigue hasta el 23 de junio", contó Carmela Bárbaro.

22222.jpg Viviana Canosa Por su parte, en A la tarde, Luis Ventura señaló: "¿Yo a qué Viviana le tengo que creer? ¿A la Viviana que aparece en canal trece o a la que aparece en el streaming? ¡Porque cuenta cosas distintas con respecto a los mismos personajes! Por ejemplo, muchas veces a Suar y Codevilla los abraza y los quiere en eltrece… pero cuando va al stream ella hace pelota a ellos mismos".

¿Qué dijo Viviana Canosa tras su ausencia en la televisión? "Todo lo que digan de mí, sé que vende. No me toca nada de lo que digan. Sí me llama poderosamente la atención lo que disfrutan de si nos levantan. Mi contrato vence a fines de julio, y ayer lo llamé a Pablo Codevila, y tuvimos una charla hermosa", expresó Canosa.