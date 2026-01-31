Se habilitó el acceso a Cacheuta: el estado de todas las rutas mendocinas

Un alud en la Ruta 82 que conecta con Cacheuta , a la altura de la Central Álvarez Condarco, produjo el corte de ese camino desde la mañana del sábado luego del temporal de la última jornada en Mendoza . Tras trabajos intensos, la misma quedó habilitada durante la noche.

"Quedó habilitada la Ruta Provincial 82 a Cacheuta, Luján de Cuyo, luego de que se despejaran varios desmoronamientos entre Álvarez Condarco y la villa cordillerana quedando transitable la ruta. Vialidad Mendoza recomienda transitar con precaución, ante la presencia de restos de arenilla en la calzada, que puede complicar la adherencia del rodado vehicular y ante las lluvias", se indicó desde la Dirección Provincial de Vialidad.

Las labores en la la RP 10 permitieron habilitar el tramo afectado alrededor de las 2 de la madrugada. La pared de roca y barro que está al costado de la rama de bajada hacia la Panamericana desde el Corredor del Oeste, se derrumbó tapando por completo una alcantarilla que desaguaba la lluvia que precipitaba sobre la autopista.

También quedó inhabilitada este mediodía la Ruta Provincial 28, entre el Algarrobal (Las Heras) y La Pega (Lavalle) por un socavón que se detectó debajo de uno de los puntos apostado sobre un arroyo que delimita ambos departamentos.

En Tupungato, la situación de las rutas provinciales 89 y 86 está normalizada, mientras que en Tunuyán, los equipos de Vialidad trabajaban en los badenes del arroyo Sorrendo, sobre el Corredor Productivo y sobre la calle Benigno Gutiérrez, donde se acumuló material de arrastre.

Las tormentas dificultaron la transitabilidad en varios caminos de Mendoza. Uno de estos fue la Ruta 82 a Cacheuta, que permanece cortada por un alud.

Por otra parte, en Valle de Uco se avanza con la recuperación de calles y rutas secundarias que ayer fueron muy dañadas por la situación meteorológica. Se trabaja así en las calles La costa, Los helechos, Brantis, Ingenio, Arroyo El Molino, Mesa, Saez y Marconi, que han sido las más afectadas.

También se continúa con la intervención de la calle La Quebrada, entre las rutas provinciales 89 y 94, muy cerca del Manzano Histórico, tramo muy deteriorado sobre el que se puede transitar con mucha precaución.

Mientras tanto, el temporal también golpeó a Malargüe y quedaron cortadas varias rutas: están intransitables las rutas provinciales 222 a Las Leñas, por acumulación de material de arrastre en la calzada; la 226 al Azufre y al Paso Internacional Vergara, por desborde de cauces aluvionales y arroyos; la 183 y 181 a La Payunia, por el impacto de las lluvias; y los circuitos turísticos a Cavernas de las Brujas y al Parque de Huellas de Dinosaurios.

Por su parte, el circuito a Castillo de Pincheira está transitable con mucha precaución y solo para vehículos altos, ya que los arroyos aluvionales de la zona siguen descargando agua.

Las rutas habilitadas

Ruta nacional 7: transitable

Ruta provincial: 82: transitable

Ruta Nacional 40: transitable con precaución

Rutas provinciales 60, 52, 149, 16, 61 y 86: transitables con precaución

Ruta provincial 28: corte total del tránsito a la altura del carril Lavalle y Puente Costa

Valle de Uco: todas las rutas habilitadas

Zona Este

Ruta Nacional 7: transitable

Ruta Provincial 153, 71, 41, 60, 61, 77 y 51: habilitadas