Reforma laboral: ATE reúne a sindicatos estatales para definir acciones

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó para este martes 27 a los sindicatos estatales y de empresas públicas con el objetivo de debatir un plan de acción frente al proyecto de reforma laboral del Gobierno, cuyo tratamiento en el Congreso está previsto a partir del 10 de febrero.

Definiciones sindicales y postura de ATE Según se informó, el objetivo central del encuentro será consensuar una estrategia común frente a la iniciativa oficial. El encuentro reunirá a representantes de distintos gremios del sector público nacional y de empresas con participación estatal, en un contexto de creciente tensión entre las organizaciones sindicales y el Ejecutivo.

En declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, sostuvo que el proyecto debe ser rechazado en su totalidad. “Este proyecto se tiene que caer completo y para que eso suceda tenemos que salir a las calles antes de su tratamiento en el Senado. En esta iniciativa se expresa una lucha de clases que tenemos que ganar”, afirmó el dirigente.

rodolfo aguiar ate (5).JPG Rodolfo Aguiar, dirigente de MDZ. Foto: Archivo ALF PONCE MERCADO / MDZ Aguiar remarcó que la convocatoria busca unificar posiciones y acciones entre los distintos sindicatos estatales, con la intención de impedir que el proyecto avance durante las sesiones extraordinarias. Desde ATE consideran que una coordinación temprana es clave para condicionar el debate parlamentario de la reforma laboral.

En ese marco, el dirigente también cuestionó el respaldo de algunos gobernadores a la iniciativa oficial. Según señaló, varios mandatarios provinciales manifestaron su apoyo tras reuniones mantenidas con el ministro del Interior, Diego Santilli. “Por más aval que exista de parte de ellos, el proyecto no puede pasar”, expresó Aguiar, quien agregó que la propuesta “está orientada a quitarnos todos nuestros derechos y esconde una reforma fiscal que terminará de asfixiar a las provincias”.