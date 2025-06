Una vez más, Wanda Nara está en el centro de todas las miradas. La ex de Mauro Icardi está en Europa y luego de haber pasado por Milán, Roma y Munich, llegó a Ibiza. ¿Pero qué fue a hacer a allá? Yanina Latorre lo contó al aire.

Wanda Nara (3).jpg Wanda Nara Instagram @wanda_nara

¿Qué fue a hacer Wanda Nara a Ibiza?

“Ahora yo pregunté qué fue a hacer Wanda a Ibiza, y lo que me dijeron que no sé si es verdad o no, es que fue por una campaña de cremas... ¡A chequear! Y algo para MTV Italia", explicó.