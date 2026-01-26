Por qué el Gobierno de Mendoza salió a apoyar la baja de imputabilidad a los 13 años

En medio del debate por la baja de imputabilidad , que será un tema dentro de las sesiones extraordinarias del Congreso Nacional , el Gobierno provincial salió a respaldar el proyecto de la Nación, el cual reduce la edad de imputabilidad a los 13 años (actualmente es de 16 años).

La ministra de Seguridad, Mercedes Rus , celebró la incorporación del tratamiento de la Ley Penal Juvenil en el temario del Congreso y señaló que el debate "debe darse con responsabilidad".

"La reforma penal tiene que adecuarse a la realidad jurídica actual. El Código Civil y Comercial ya fija en su artículo 25 una nueva categoría a partir de los 13 años en cuanto a la consideración de la persona humana. El sistema penal no puede seguir desfasado”, afirmó Rus, quien ya había sentado postura en diciembre en MDZ .

Con respectos a los fundamentos para bajar la edad de imputabilidad, Rus dijo que tiene una relación directa con los cambios en la sociedad. “No es una visión de represión, sino que tiene que ver con un cambio social y con un cambio psicológico de los jóvenes”, indicó.

“El Código Civil y Comercial ya contempló que ese joven ya está en un desarrollo para tener más responsabilidades por su actuar. De hecho consagró una categoría de 13 años hasta la mayoría de edad y le llama adolescencia para darle más autonomía a ese joven respecto de sus padres. Entonces, le da más obligaciones y le da más derechos. Eso traducido a lo penal tiene que tener su correlato”, agregó.

Proyecto de Reforma Penal

La ministra recordó que en marzo de 2024 presentó ante la Nación, junto al gobernador Alfredo Cornejo y al procurador Alejandro Gullé, un proyecto integral de reforma penal. La iniciativa contempla el agravamiento de penas para el robo de luminarias y medidores, delitos que afectan servicios públicos esenciales y la incorporación como delito de la portación de elementos aptos para delinquir.

El proyecto también propone cortar el circuito ilegal de armas mediante el agravamiento de la portación y tenencia ilegal. “Cada arma ilegal en la calle es una amenaza concreta para los mendocinos”, sostuvo la ministra.

En materia de seguridad vial, impulsa una mayor inhabilitación para quienes provocan muertes conduciendo bajo los efectos del alcohol.

La propuesta incorpora además nuevas figuras vinculadas a los ciberdelitos y la tipificación de la suplantación de identidad como delito penal, con el objetivo de actualizar el Código frente a nuevas modalidades delictivas.

No obstante, la ministra aclaró que la baja de la edad de imputabilidad no es una solución aislada. “Hay que pensar en un plan de contención para esos jóvenes que se van a mover dentro del sistema penitenciario, bajo un esquema de contención o un sistema alternativo de penas, según la gravedad del delito”, concluyó Rus.