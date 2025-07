Por mayoría, Casación Federal mantuvo la tobillera electrónica a Cristina Kirchner y convalidó restricciones a visitas

El doctor Borinsky emitió un voto disidente, considerando que correspondía revocar dichas restricciones. Explicó que la medida en cuestión no se encuentra prevista en ninguna norma y, por lo tanto, el tribunal oral se extralimitó al dictarla, vulnerándose así los artículos 18 y 19 de la Constitución. Subrayó que luego de una condena firme, solamente pueden restringirse los derechos de la persona que autoriza la sentencia, y no otros como, por ejemplo, la intimidad y el ejercicio de los derechos políticos de Cristina Fernández de Kirchner, quien constituye una figura destacada de un espacio político.

Finalmente, también con el voto mayoritario de los jueces Hornos y Barroetaveña, se decidió que la ex Presidenta debía continuar con la tobillera electrónica.

Por su parte, el doctor Borinsky propició la extracción de dicho dispositivo que el tribunal oral colocara a Cristina Fernández de Kirchner, tras considerarla innecesaria y superflua a los fines de controlar la ejecución de la pena. En ese sentido, indicó que se trata de una persona de público conocimiento, que estuvo siempre a derecho y que cuenta con custodia policial permanente -la cual podría ser eventualmente incrementada-. Agregó que esta última medida de protección, al ser más restrictiva que la tobillera, resultaba suficientemente idónea para permitir un control efectivo sobre el cumplimiento de la pena para el caso concreto. También valoró la limitada aplicación del instituto por la escasez de tobilleras y el exiguo porcentaje de mujeres condenadas quienes se encuentran con dicho dispositivo de vigilancia electrónica en su domicilio.

En definitiva, el máximo tribunal penal federal del país resolvió mantener la prisión domiciliaria de Cristina Fernández de Kirchner en su actual residencia y, por decisión mayoritaria, resolvió que cumpla con su pena con tobillera electrónica y que no pueda recibir visitas de personas que no sean de su círculo íntimo, sin previa autorización del tribunal de ejecución.

Cristina Kirchner domiciliaria Casación

Cristina Kirchner deberá seguir con tobillera: qué había pedido su defensa

En una audiencia que había durado poco más de una hora, los defensores de la ex vicepresidenta Cristina Kirchner reclamaron ante la Cámara Federal de Casación que le sea retirada la tobillera colocada por disposición del tribunal oral número 2 a cargo de la ejecución de la pena de 6 años de prisión por administración fraudulenta en la causa vialidad.

Los abogados Carlos Beraldi y Ari Llernovoy, celebraron la decisión de la fiscalía a cargo de Mario Villar que dio marcha atrás con el pedido de sus pares Diego Luciani y Sergio Mola para que Cristina cumpla la condena en una dependencia del Servicio Penitenciario Federal.

Cristina Kirchner está presa en su casa del barrio de Constitución Cristina Kirchner, presa en su casa del barrio de Constitución, le dejó un fuerte mensaje a Javier Milei NA

Villar fue quien había iniciado la audiencia luego que el presidente de la sala IV del máximo tribunal penal del país, Mariano Borinsky le diera la palabra. Previamente, la Casación fue notificada del pedido de la asociación civil “Defensores de los derechos humanos de latinoamérica” a cargo de Guillermo Fanego quien insiste en sumarse como “amicus curiae” (amigo del tribunal) en el expediente.

Sobre la domiciliaria, el fiscal sostuvo que Cristina ha cumplido con las reglas establecidas por el tribunal para el control de esa forma de ejecución. “El tribunal nunca ha indicado un quebrantamiento por parte de ella, por lo cual retrotraerla a una forma de ejecución de cumplimiento más exigente afectaría los fines de la ejecución penal”.

No obstante, Villar resumió en dos puntos que la ex mandataria no puede seguir cumpliendo la condena en el departamento de San José 1111 pues por un lado “se ha alterado la situación en el vecindario, no solamente el barrio, sino también la circulación general de la zona en la que se encuentra el domicilio”.

WhatsApp Image 2025-07-07 at 2.56.01 PM.jpeg Fiscal ante la Cámara Federal de Casación, Mario Villar

Por el otro, el fiscal se expidió sobre la seguridad de Cristina y sus salidas al balcón de las cuales subrayó que están y son parte de su derecho, “no por eso dejan de incrementar el riesgo de cualquier atentado contra su vida en un segundo piso muy expuesto”.

En ambos puntos Villar recordó un informe de la Fiscalía General de la Ciudad a cargo de Juan Bautista Mahiques donde señaló diversas alteraciones que incluyen no solamente a los vecinos por las manifestaciones en el lugar en apoyo a Cristina sino también por el uso del personal policial de la ciudad, recolección de residuos, y la posibilidad de comisión de delitos de ocasión entre otros y también de varias personas entraron ilegalmente al edificio de enfrente para acceder en dos oportunidades en la terraza, cosa que implica una posibilidad de riesgo.

Cristina Kirchner: pedido de cambio de domicilio para su arresto domiciliario

La defensa de Cristina Kirchner.jpeg Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, abogados de Cristina Fernández de Kirchner

El funcionario del Ministerio Público cerró su exposición pidiendole al tribunal que solicite que Cristina cambie de domicilio que sea adecuado para evitar los inconvenientes mencionados, primordialmente para la seguridad de la propia ex mandataria.

En respuesta, Carlos Beraldi apuntó contra los fiscales Mola y Luciani al señalar que la prisión que está cumpliendo Cristina Fernández de Kirchner constituye ningún tipo de privilegio ni una suspensión de la pena. Sobre las modificaciones a las condiciones de la domiciliaria, el penalista enfatizó “lo que dijo el fiscal es completamente ilegítimo”.

“El domicilio de San José no es una elección arbitraria que haya hecho Cristina”, sostuvo el penalista a lo que agregó si le fuera quitado, “conspiraría contra los principios que justamente hay que tener en cuenta respecto de una persona que está privada de la libertad y que es mantener las relaciones con el entorno en el que ella vive” a lo que añadió que la condena que pesa sobre su defendida no extingue sus derechos, “por lo menos solo aquellos aunque han sido limitados por la sentencia”.

Sobre el pedido de las visitas sin autorización judicial, el abogado de Cristina indicó que la regla carece de toda base legal y que no se explica cuál es la finalidad de tener que pedir permiso.

Por otra parte sostuvo que la tobillera que le fue colocada a su cliente es un recurso “innecesario y burdo” a lo que agregó que el dispositivo se utiliza justamente para a monitorear si una persona está dentro de su domicilio y avisar si va a infringir “pensar que Cristina Fernández de Kirchner se va a escapar de su domicilio es la verdad, una burla”, destacó al tiempo que solicitó el retiro del mismo.

Villar contestó ambos planteos de Beraldi argumentando que no hay agravio y que Cristina “no puede excepcionarse del control que le corresponde al juez en el cumplimiento de los fines de la ley de ejecución” y que tampoco se afecta a su vida privada.

Por último, el defensor de Cristina concluyó que el pedido de autorización de visitas genera un desgaste para la defensa que ya importa en sí mismo una restricción al derecho. “Se la juzga y se le impone condiciones que no se le impone a nadie..Entonces, si no se le impone a nadie, por qué sí le tiene que imponer a ella?”, preguntó.

Beraldi cerró su réplica diciendo que el fin de la tobillera es molestar a Cristina y que la puedan humillar en los medios de comunicación. Finalmente el tribunal tuvo presente ambos planteos y ahora tendrán 5 días hábiles para analizar si mantienen lo dispuesto por el TOF 2 o si ordenan medidas más restrictivas.