Zulemita Menem habló sobre la serie de su padre: qué fue lo que más le gustó y qué momentos faltaron

En el programa "Es un montón", Zulemita expresó, ante la consulta de si puede "espejarse" la gestión de Milei con la de Menem, que "dos personas como mi padre no habrá".

No obstante, agregó que le tiene "un gran respeto al presidente porque reivindicó a la figura de mi padre".

La foto de Zulemita Menem con su "papi"

Y agregó: "Yo le escribí una carta formal a él y enseguida me respondieron con la fecha en la que iban a poner el busto. Y así, miles de cosas que hace para reivindicar a mi padre. No me gusta opinar de política pero estoy agradecida".