Vidal visitó a Negri y se metió de lleno en la campaña nacional

La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal estuvo ayer en Córdoba para apoyar la fórmula a gobernador y vice que avala el Gobierno nacional, integrada por los diputados nacionales de Cambiemos Mario Negri (UCR) y Héctor Baldassi (PRO), del frente "Córdoba Cambia".

"Les pido a los cordobeses que confíen en este equipo", dijo la mandataria en un discurso durante un acto de campaña del sector de Negri en un hotel capitalino, y consideró que la coalición de "Córdoba Cambia" está "ofreciendo una alternativa a veinte años de otro Gobierno", refiriéndose a "Hacemos por Córdoba" (ex "Unión por Córdoba") que gobierna la provincia desde 1999 y ahora lleva por la reelección al gobernador Juan Schiaretti.

Vidal llegó a la capital cordobesa pasadas las 16 acompañada solo por su equipo de prensa y rápidamente se dirigió con Negri a la casa de una familia beneficiada por el plan de viviendas del programa Procrear, del barrio Liceo.

Fiel al estilo de Cambiemos, después de compartir una merienda con los integrantes de la familia, Vidal, Negri y Baldassi fueron al hotel Quórum, en el que se realizó un breve acto de campaña que los tuvo como protagonistas y únicos oradores.

Negri recibió a Vidal con elogios al sostener que la mandataria "representa lo mejor de la política" y que es la "mujer coraje", no sólo por haberse animado a ganar una elección sino por "cambiar una sociedad, por no tener miedo a las mafias, ni a la corrupción ni al narcotráfico".

También destacó que Vidal "hizo una gran transformación en la provincia de Buenos Aires" y que quiere ese ejemplo para Córdoba.

Luego, al hablar con la prensa, el actual presidente el interbloque de diputados nacionales de Cambiemos consideró que con tantos años de un mismo gobierno, como el caso del peronismo, "se pierde el control, se pierde la transparencia y se pierde la independencia a la justicia".

"Quiero gobernar Córdoba sólo por cuatro años. Quiero una sola oportunidad. Puedo equivocarme, pero yo no robo ni miento. No creo en la grieta, es un discurso que se convierte en negocios para algunos y mal para muchos", remarcó Negri.

La gobernadora también habló con la prensa y fue consultada acerca de si cree que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner va a firmar el acuerdo de puntos básicos en políticas públicas que propuso el presidente Mauricio Macri a la oposición.

"Ojalá que así fuera. No tuvimos un buen arranque por la ausencia del paso de mando (presidencial). Un acto tan democrático que los argentinos hubiésemos celebrado tanto. Ojalá que haya respuestas" de la ex mandataria, anheló.

Es necesario, agregó a tono con la carta que Macri envió a políticos y otros sectores sociales, "que el mundo nos vea que vamos igual que ellos; esos países a los que nos queremos parecer, que vamos en un camino previsible, que vamos en un camino que no vamos a abandonar gane quien gane las elecciones".

Al referirse al contexto de la economía nacional, Vidal sostuvo que el oficialismo no está desconociendo las dificultades: "Hay muchos argentinos que no la están pasando bien y que quieren tranquilidad, que quieren paz, previsibilidad. No desconocemos su realidad, ni en Córdoba ni en la provincia de Buenos Aires, ni en ningún lugar de la Argentina, y estamos trabajando para revertirla", resaltó.

También reafirmó que no es candidata presidencial y que su aspiración es que "si los bonaerenses vuelven a elegirme seré gobernadora por cuatro años más y para eso trabajo. La provincia de Buenos Aires es mi lugar y ahí quiero estar".

La mandataria se sumó a las visitas para respaldar a Negri que días anteriores hicieron el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la diputada nacional de la Coalición Cívica (CC) Elisa Carrió.

Del acto también participó Luis Juez (Frente Cívico), candidato a intendente de la ciudad de Córdoba, que gobierna Ramón Mestre, postulante ahora a gobernador por UCR.

Mestre y Negri fueron los principales protagonistas de la ruptura de Cambiemos en Córdoba al no alcanzar acuerdos sobre el mecanismo para la nominación de las candidaturas. Consecuentemente armaron sus propios espacios electorales para las elecciones provinciales y municipales. No obstante, ambos manifestaron el compromiso de recuperar la coalición Cambiemos para las elecciones nacionales.