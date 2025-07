Victoria Villarruel, en silencio tras el insulto de Javier Milei: dudas sobre su presencia en La Rural

Días atrás, el presidente cargó las tintas contra su vice al tildarla de “bruta traidora” en la Derecha Fest y reavivó un conflicto que viene en alza desde el inicio de su gestión. Sin embargo, Villarruel mantiene el perfil bajo a tal punto que todavía no confirmó si asistirá a la inauguración de la Exposición Rural de Palermo.

https://www.bbc.com/mundo/articles/ce3nq4x184po Victoria Villarruel y Karina Milei. Getty Images

Bajo ese panorama, el vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó ayer que “todo el mundo sabe que la vicepresidente no es parte del proyecto” del Gobierno, y consideró que eso no afecta el normal desarrollo del Ejecutivo. “El Presidente considera que no es parte de la gestión ya desde hace muchísimo tiempo”, insistió.