Tres claves para entender las elecciones que agobiaron a los argentinos

Se elige presidente, pero no es lo único. El domingo se define las relaciones de poder en Argentina. Alberto Fernández es favorito para quedarse con el cargo. Pero no está todo definido aún ganando la elección. Puertas adentro de la ecléctica alianza que lo lleva como candidato, no está claro cómo se resolverán las tensiones por la conducción de los espacios. Alberto es el candidato, pero aún no el líder. Sus allegados, al menos quienes hablaron con MDZ, aseguran que la conducción de Alberto está asegurada; que las dudas sobre cómo reaccionará el eje “Máximo – Cristina – La Cámpora” (sobre todo desde la Provincia de Buenos Aires) se resolverá rápido porque está acordado, y varias garantías más. Sin embargo hacia afuera no está tan claro. Resolver el frente interno será uno de los primeros desafíos de Alberto si es electo presidente.

Mauricio Macri no escapa a esas tensiones. Si logra el milagro electoral de ser reelecto, no tendrá más opción que recapitular y cambiar la estructura política que mantuvo durante su gestión. La tozudez “amarilla” lo llevó al fracaso en la economía y en la política.

Pero Macri tiene también un desafío por delante aún si pierde. Hay quienes interpretan, con sensatez, que la campaña del “sí se puede” y la gira del Presidente tenía como destinatarios del mensaje a sus propios aliados. Que el piso del 30% de Juntos por el Cambio son “suyos” y que no piensa en una jubilación. O al menos que su paso a retiro costará caro. Vale decir: el 27 de octubre se elige también quién será el contrapoder. Muchos quisieron retirar a Macri antes de la elección. También lo querrán afuera tras el 27 de octubre. Y si gana Alberto, Juntos por el Cambio tendrá una dura disputa interna por los liderazgos. Un dato positivo es que los principales referentes han manifestado su intención de seguir en bloque. Una democracia necesita conducción política desde un oficialismo fuerte, pero también una oposición afianzada. Cornejo, Negri, Lousteos, Rodríguez Larreta, Vidal, Morales, Sanz y siguen las firmas para relanzar Cambiemos. Allí hay un sector del peronismo, con Schiaretti y Urtubey como referentes, que quedará en un limbo y será tentado por los dos bloques.