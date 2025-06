Tras el plantazo a Cristina Kirchner, gremios K presionan a la CGT con una "reunión urgente" y piden "un plan de acción"

En diálogo con MDZ , Abel Furlán , titular de la UOM, dijo: “He hecho una convocatoria pública a un confederal para tratar de delinear y discutir un plan de acción. Entiendo que la historia reclama que el movimiento obrero se ponga a la vanguardia de esta situación, el pueblo la está pasando muy mal, las paritarias tienen cepos, cada vez es más tortuosa la situación para el pueblo en general y la CGT no puede estar ausente en la discusión y en la defensa de nuestro pueblo”.

“Yo creo que es un llamado histórico que nos hace al movimiento obrero la historia de estar a la altura de las circunstancias. Confederal es donde se reúnen todos los secretarios generales a los efectos de delinear un plan de acción. No hay manera de que nosotros podamos resolver esta situación si no se confronta con este modelo que no es la primera vez que pretenden instalarlo y que somete con mucha crueldad al pueblo argentino y fundamentalmente a los trabajadores”, destacó el dirigente.