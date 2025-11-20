Sobreseyeron a Enrique Pescarmona de la causa de los cuadernos

El Tribunal Oral Federal Número 7 dio por probado que el empresario mendocino padece un deterioro cognitivo progresivo e irreversible que le impide comprender y participar del debate oral.

A pocos minutos de la reanudación del juicio por los escritos de Oscar Centeno, el Tribunal Oral Federal número 7 integrado por los magistrados Fernando Canero, Germán Castelli y Enrique Méndez Signori, dictaron el sobreseimiento del ex titular de IMPSA, Enrique Menotti Pescarmona.

Los jueces hicieron lugar al planteo de la defensa del empresario mendocino que, al inicio del debate, presentó un informe donde señala que padece de “incapacidad mental sobreviniente derivada de una enfermedad neurodegenerativa progresiva, de carácter crónico e irreversible”, afección que le impide comprender, y participar activamente en un proceso judicial.

Durante la instrucción de la causa, Pescarmona fue señalado por el juez Claudio Bonadío como uno de los empresarios que pagó coimas en 13 oportunidades a través del subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta y su secretario Nelson Lazarte a la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El empresario metalúrgico buscó ser eximido del juicio al proponer un ofrecimiento de 510 millones de pesos en el marco de un acuerdo resarcitorio del cual tanto la Unidad de Información Financiera como la fiscal Fabiana León rechazaron, negativa que fue convalidada por los jueces del TOF 7.