Sin foto de unidad, el PJ definió elecciones abiertas y se prepara el kirchnerismo

Si bien esto ocurrirá en el radicalismo, que definió a los congresales como los "electores" sin elecciones internas, lo que despertó enojos, no ocurrió en el peronismo, y todo se encamina a una elección interna, que si bien no tiene fecha definida, apunta a ser el 3 de agosto.

En este caso, a Félix lo acompañaron casi todos los intendentes del PJ. Omar Félix (San Rafael), Matías Stevanato (Maipú), Flor Destéfanis (Santa Rosa), Fernando Ubieta (La Paz) y Emir Andraos (Tunuyán), dieron el presente en el Congreso. Quien faltó fue Celso Jaque, quien se encuentra en Austria en una Cumbre sobre Energía Nuclear, pero tuvo emisarios, como Raúl "Perruco" Leiva y José Barro.

image.png Congreso del PJ. Emir Félix rodeado de los intendentes peronistas (menos Celso Jaque) Prensa PJ

Además, el salón de la UPCN, donde se llevó a cabo el evento, estuvo poblado de legisladores, concejales y dirigentes cercanos a cada referente político. Tras bambalinas, estuvo la figura de Carlos Ciurca, armador del peronismo y exvicegobernador.

Congreso Partidario del PJ. Carlos Ciurca y Omar Félix. Congreso Partidario del PJ. Carlos Ciurca y Omar Félix. Maru Mena / MDZ

Desde el kirchnerismo, si bien no estuvo Fernández Sagasti, quien viajó a México como veedora de elecciones en las que se elegirán cargos judiciales por la propia ciudadanía, su sector estuvo representado por algunos dirigentes cercanos.

Participaron Marisa Uceda, exdiputada nacional; Helio Perviú, senador provincial y referente de La Cámpora; los concejales Paloma Scalco (Luján) y Martín González (Godoy Cruz); y exfuncionarios como Juan Manuel Serrano (extitular de Migraciones en Mendoza) y Carlos Gallo (extitular de Anses en Cuyo).

Internas abiertas en el PJ

La novedad es que la interna, si finalmente se hace, será abierta. Es decir, no se circunscribirá a los afiliados al peronismo y partidos afines (los que puedan integrar el frente), sino que además podrán votar independientes.

Los únicos que no podrán participar en estos comicios serán aquellas personas que estén afiliadas a otros partidos políticos, y en parte esto responde a que desde el propio partido sostuvieron que se debería hacer un "filtro" y actualización de los propios padrones partidarios, que están desactualizados.

Congreso Partidario del PJ, con el presidente del partido, Emir Félix. Congreso Partidario del PJ, con el presidente del partido, Emir Félix. Maru Mena / MDZ

También se dio paso a la posibilidad de establecer frentes electorales, por lo que, mientras se definen las internas, seguirán las negociaciones con otros espacios políticos para establecer un espacio más amplio y fuerte en un peronismo.

Además, se planteó también que, de haber elección interna, el método para el reparto de cargo seguirá siendo el sistema D'Hondt y no el de mayorías y minorías, como también se había especulado.

Por otro lado, desde el kirchnerismo se quiso esablecer que los intendentes se comprometan a no desdoblar sus comicios departamentales.

Si bien esa condición se puso en consideración de los congresales, por mayoría se resolvió "apoyar la decisión que quiera tomar cada intendente".

"Peronismo en reconstrucción" y arenga para el 2027

“Nuestro partido elegirá de manera democrática a quienes lo representen en las próximas elecciones”, dijo Félix ante los congresales, acompañado de los jefes comunales partidarios; y agregó que en la próxima reunión del Congreso Partidario solicitarán a la Junta Electoral "para que publique el cronograma electoral".

El exintendente de San Rafael señaló que están "convocando a la democracia interna" para resolver el futuro del peronismo.

Congreso Partidario del PJ, con el presidente del partido, Emir Félix. Congreso Partidario del PJ, con el presidente del partido, Emir Félix. Maru Mena / MDZ

"El proceso, el trabajo y la convicción de reconstruir un peronismo activo está en marcha. Lo importante es recuperar la esperanza del pueblo peronista y del pueblo mendocino. Debemos trabajar muchísimo para que la opción del pueblo sea ir a votar y hacerlo por el peronismo, para que lleve a cabo las politicas humanitarias que Mendoza necesita".

Para Félix, "hoy hay una politica deshumanizada que cree imponerse y lo hace con un fuerte relato. Nosotros tenemos que estar en cada rincón de Mendoza diciendo que defendemos a los que menos tienen y que defendemos un proyecto humanitario que pueda generar una justicia social en Mendoza, que hoy esta vapuleada. Vamos a remontar esa bandera bien firme para que el peronismo vuelva a ser gobierno en el 2027".

Sin foto de unidad

Desde el kirchnerismo pusieron paños fríos a la interna, y si bien no hubo algún tipo de diferencia marcada en los que definió el Congreso, aunque tampoco se prestaron para la foto de "unidad", que estuvo integrada por Félix y los intendentes.

Marisa Uceda fue la encargada de hablar por parte del sector, y señaló con conformidad que fueron ellos mismos los que habían solicitado internas abiertas como método de selección de los candidatos a legislador para estas elecciones.

Congreso Partidario del PJ. Marisa Uceda, exdiputada nacional, del sector kirchnerista. Congreso Partidario del PJ. Marisa Uceda, exdiputada nacional, del sector kirchnerista. Maru Mena / MDZ

"Había algunas modificaciones que nos parecían que hacían del Partido Justicialista un partido más chico, cerrado, de las cuales no estábamos de acuerdo. Pero entablamos diálogo y estamos convencidos de que lo que se ha logrado es una herramienta que va a permitir la participación y la representación de los afiliados y de todo aquel que se sienta representado por el Partido Justicialista", indicó.

No obstante, lanzó críticas a la conducción del PJ, al señalar que "no se ha terminado el debate" y dio tres fundamentos: "Seguimos considerando que es importante avanzar sobre un acuerdo del no desdoblamiento; sobre el respeto a la conducción nacional de la presidenta del Partido Justicialista a nivel nacional, Cristina Fernández de Kirchner; y fundamentalmente asumirnos como la oposición que debe tener el gobierno de Cornejo y de Milei en la provincia", sostuvo.

Sobre el peronismo en términos generales y la relación entre los sectores, admitió que "claramente hay diferencias y claramente tenemos modos de ver nuestro rol en la sociedad".

"La sociedad nos votó para ser oposición. Entendemos que no está sucediendo o no está sucediendo de la manera que entendemos que tiene que ser, con más contundencia, pero creemos que hay tiempo y hay instancias para poder llegar a una resolución, a una conclusión, siempre que discutamos con honestidad, sin off the record y de cara a lo que nuestros afiliados y todo aquel que se sienta representado por el justicialismo está necesitando".