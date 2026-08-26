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Tratamiento 26 de agosto en Diputados: Reforma del Banco Centrala e Inocencia Fiscal.&nbsp;
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Sesión en Diputados: Comenzó el debate por la reforma de la carta orgánica del Banco Central

Con 129 diputados presentes, el oficialismo dio inicio con respaldo del PRO, la UCR y fuerzas provinciales para avanzar con dos proyectos centrales de Milei.

MDZ Política

Con un temario amplio y ambicioso, el oficialismo alista sus armas con optimismo de cara a la maratónica sesión de este miércoles en la Cámara de Diputados, mientras la oposición prepara una contraofensiva.

Tras el duro revés en el Senado como consecuencia de la rebelión de gobernadores cercanos, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se movió rápido y bien: compró a precio de remate los servicios de aliados, al incluir en el temario proyectos de segundo orden de importancia, muchos de ellos de carácter meramente simbólico.

De esa forma, el oficialismo logra blindar el quórum para aprobar -a partir de las 12 del mediodía- los proyectos de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la actualización de la ley de Inocencia Fiscal y la adhesión argentina al Tratado de Cooperación internacional de Patentes (PCT, según sus siglas en inglés).

Diputados comenzó a debatir la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central

Las comisiones de Finanzas y de Presupuesto y Hacienda iniciaron el tratamiento del proyecto que modifica la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, establecida por la Ley 24.144, junto con sus modificatorias. El debate corresponde al Orden del Día N° 211 y abrió con la exposición del diputado de La Libertad Avanza por Tierra del Fuego, Santiago Pauli, quien inició la presentación del proyecto en el recinto.

Reforma del Banco Central

Reforma del Banco Central

Massot pidió tratar la relación con Brasil y cuestionó el rumbo del Gobierno

El diputado de Encuentro Federal, Nicolás Massot, planteó un apartamiento del reglamento para llevar al recinto la relación bilateral entre Argentina y Brasil. El legislador puso el foco en el vínculo con el principal socio comercial y geopolítico del país. Así recordó el apoyo de Brasil a la proyección de soberanía argentina sobre la Antártida y mencionó además la cooperación dentro del Tratado de No Proliferación Nuclear con fines pacíficos. El diputado cuestionó cualquier decisión que implique congelar los vínculos oficiales con Brasil y calificó esa postura como una muestra de “ingratitud” hacia el principal socio del país.

Guillermo Michel pidió tratar un proyecto sobre la baja del IVA para el huevo y también fue rechazado

El diputado Guillermo Michel planteó un apartamiento del reglamento para avanzar con un proyecto que busca establecer igualdad tributaria entre distintas fuentes de proteínas. La iniciativa propone una reducción del IVA para el huevo dentro de un esquema de alivio fiscal.

Michel señaló que el PRO impulsó previamente una baja impositiva para las legumbres y sostuvo que ahora corresponde aplicar un criterio similar al huevo. El proyecto plantea llevar la alícuota del IVA al 10,5%, con el mismo tratamiento que se propone para la fécula de mandioca.

Juan Marino pidió por la emergencia en discapacidad y la prórroga fue rechazada

El diputado de Unión por la Patria Juan Marino solicitó una votación nominal para tratar la prórroga por un año de la emergencia en discapacidad en la Cámara de Diputados.

El diputado Juan Marino Foto: Twitter @DiputadosAR
El diputado Juan Marino Foto: Twitter @DiputadosAR

Diputados rechazó la moción para tratar el endeudamiento familiar: 133 votos a 107

La Cámara realizó una votación nominal a pedido de Pablo Juliano y Pedro Germán Martínez, en el marco del artículo 127 inciso C del reglamento. La moción buscaba incorporar al debate los proyectos vinculados con el endeudamiento familiar. Con 133 votos afirmativos, 107 negativos y 11 abstenciones, la moción fue rechazada y los proyectos sobre endeudamiento familiar no fueron incorporados al tratamiento en el recinto.

Votos Diputados

Votos Diputados

Juliano y Martínez reclamaron una votación nominal por el endeudamiento familiar

Pablo Juliano, diputado de Provincias Unidas, planteó un apartamiento del reglamento para llevar al recinto los proyectos vinculados con el endeudamiento familiar. El legislador mencionó que varias de esas iniciativas no tienen costo fiscal y sostuvo que la problemática alcanza a unos 6 millones de argentinos.

Juliano pidió que el tema quede fuera de la disputa política y planteó “extraer de la arena política y la promiscuidad electoral” la discusión sobre las familias endeudadas. El diputado solicitó además que la votación sea nominal, en el marco del artículo 127 inciso "C" del reglamento de la Cámara.

Pedro Germán Martínez, diputado de Unión por la Patria por Santa Fe, respaldó el planteo y sostuvo que el bloque ya intentó en dos oportunidades ampliar el temario para llevar esos proyectos al recinto. “Venimos por quinta vez a plantear esto”, afirmó durante su intervención y sostuvo que existe “un universo de endeudados cercano a los 20 millones de argentinos y argentinas” y consideró que una problemática de esa dimensión “no puede estar ausente”.

Renunció Néstor Pitrola y asumió Juan Carlos Giordano

Juan Carlos Giordano prestó juramento en la Cámara de Diputados y dedicó sus palabras a la memoria de los 30.000 desaparecidos y de los caídos del PST. El nuevo legislador también incluyó en su fórmula a jubilados, personas endeudadas y víctimas de estafas.

Durante su juramento, Giordano reclamó por el derecho al aborto seguro, legal y gratuito, pidió “fuera FMI” y cuestionó la presencia de Donald Trump en América Latina. También expresó consignas por una Argentina socialista y por una Palestina libre, además de mencionar la defensa de las tierras y el agua.

Asume Juan Carlos Giordano

Asume Juan Carlos Giordano

El oficialismo abrió la sesión con aliados y pone dos reformas bajo discusión

La Libertad Avanza consiguió el respaldo del PRO, la UCR y fuerzas provinciales para reunir los 129 diputados necesarios y habilitar el debate en el recinto. El Gobierno busca avanzar con la reforma del Banco Central y la ley de Inocencia Fiscal.

La oposición, en tanto, llega al debate con otra agenda y buscará instalar el problema del endeudamiento de las familias. La sesión anticipa cruces por los proyectos económicos del oficialismo y por los temas que los bloques opositores intentarán llevar al recinto.

Seguí el vivo de la sesión

Se calienta la previa de la sesión en Diputados

Antes del comienzo de la sesión en Diputados, la oposición hace saber su malestar con la agenda que impulsa el Gobierno. "En Diputados el oficialismo va a votar la ley de Inocencia Fiscal 2. Una ley bis de la Inocencia Fiscal que se aprobó en diciembre y que usaron Manuel Adorni y otros 25 libertarios para blanquear los dólares que evadieron durante años", señaló el radical disidente Pablo Juliano (Buenos Aires).

Esteban Paulón (Santa Fe), otro de los opositores, se diferención de la agenda que plantea el oficialismo y sostuvo: "En la sesión de hoy vamos a defender un Banco Central federal, con políticas para las economías regionales y al servicio del desarrollo del país".

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