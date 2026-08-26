Sesión en Diputados: Comenzó el debate por la reforma de la carta orgánica del Banco Central

Juliano y Martínez reclamaron una votación nominal por el endeudamiento familiar

Pablo Juliano, diputado de Provincias Unidas, planteó un apartamiento del reglamento para llevar al recinto los proyectos vinculados con el endeudamiento familiar. El legislador mencionó que varias de esas iniciativas no tienen costo fiscal y sostuvo que la problemática alcanza a unos 6 millones de argentinos.

Juliano pidió que el tema quede fuera de la disputa política y planteó “extraer de la arena política y la promiscuidad electoral” la discusión sobre las familias endeudadas. El diputado solicitó además que la votación sea nominal, en el marco del artículo 127 inciso "C" del reglamento de la Cámara.

Telam

Pedro Germán Martínez, diputado de Unión por la Patria por Santa Fe, respaldó el planteo y sostuvo que el bloque ya intentó en dos oportunidades ampliar el temario para llevar esos proyectos al recinto. “Venimos por quinta vez a plantear esto”, afirmó durante su intervención y sostuvo que existe “un universo de endeudados cercano a los 20 millones de argentinos y argentinas” y consideró que una problemática de esa dimensión “no puede estar ausente”.