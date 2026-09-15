Sergio Schoklender habló tras la condena y acusó a Hebe De Bonafini de desviar fondos para campañas políticas

Sergio Schoklender rompió el silencio después de la condena por la causa Sueños Compartidos y volvió a defender su actuación al frente de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. El exapoderado recibió una pena de dos años y ocho meses de prisión en suspenso por el desvío de más de 206 millones de pesos que el Estado había destinado a viviendas sociales.

Schoklender calificó la sentencia como un “absurdo” y sostuvo que el expediente no logró demostrar la existencia de un delito. El exapoderado también cuestionó la actuación de la Justicia durante las audiencias y apuntó contra el funcionamiento del sistema judicial.

Además, acusó a la entonces titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini , de destinar dinero de la Fundación a campañas políticas del kirchnerismo , con gastos relacionados con cartelería, sonido y otros elementos para actos. “Desde el punto de vista de la Fundación, hay un desvío de fondos”, afirmó Schoklender. El condenado sostuvo que esos recursos ya pertenecían a la organización porque habían ingresado a partir de obras que, según su versión, ya estaban realizadas.

" Hebe estaba casada con Parrilli, con Cristina Kirchner, todo un entorno que la adulaba , y ella veía todos los disparates que decían y más aún aportaba para campañas políticas, en carteles, sonido y otras cosas. Lo aportaba desde la única caja que había de la Fundación", agregó.

El exapoderado afirmó que durante el período en que estuvo a cargo de la Fundación se realizaron todas las obras comprometidas hasta su salida. En ese marco negó la existencia de sobreprecios, certificaciones falsas o facturas irregulares . El condenado sostuvo que los pagos vinculados con los trabajos se recibieron después de su ejecución y rechazó la existencia de un faltante de dinero.

Así, el exapoderado atribuyó responsabilidad política a José López, Julio De Vido y Amado Boudou por el final de la Fundación. Según su relato, los tres convencieron a Hebe de Bonafini para entregar el manejo de las obras al Movimiento Evita de Emilio Pérsico. Schoklender afirmó que esa modificación alteró la estructura laboral del programa. Según describió, trabajadores que tenían sueldo y obra social pasaron a recibir una beca dentro de una organización piquetera.

Sergio Schoklender.

Una pericia cuestionada

El condenado dirigió sus críticas hacia la jueza Adriana Palliotti, planteó que la magistrada tuvo como principal preocupación evitar que la causa llegara a la prescripción en un expediente que comenzó en 2011 y atravesó casi quince años hasta alcanzar el juicio oral. El Tribunal Oral Federal N° 5 rechazó los planteos de las defensas que reclamaban el cierre de la causa por el paso del tiempo.

Schoklender cuestionó desde el resultado hasta la pericia oficial incorporada al proceso. Por lo que mantiene su rechazo al fallo y anticipó que el expediente continuará su recorrido judicial. Los fundamentos de la sentencia se conocerán en noviembre y luego las defensas podrán recurrir ante Casación y, eventualmente, ante la Corte Suprema.