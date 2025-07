Se reactivó la Legislatura porteña con visita del jefe de Gabinete de Jorge Macri

Aunque todavía no se produjo el recambio de bancas, de acuerdo al resultado electoral de mayo pasado, el primer encuentro formal de las distintas fuerzas políticas porteñas, se produjo en la jornada y se empieza a notar el reordenamiento poselectoral. Se realizó una sesión especial para que el jefe de Gabinete de Jorge Macri , Gabriel Sánchez Zinny, brindara el informe de gestión que debe realizarse dos veces al año.

El funcionario leyó más de 20 páginas cargadas de enumeración de obras de las distintas áreas de Gobierno, pero no logró ahorrar preguntas ya que al cierre, cuando los diputados apuntan sus dudas, hubo de todo tipo de requerimiento por parte de los diferentes bloques. Desde reclamos en el área de Salud, la realización de pasos a nivel, reglamentación de leyes, la política para las personas en situación de calle y una catarata de preguntas diversas.

Es más, el tema de la prisión domiciliaria de Cristina de Kirchner lo introdujo el bloque peronista con menciones referidas a la situación y al mismo tiempo sosteniendo que "no tomaron nota que perdió quien gobierna la Ciudad" y reproches por dejar que la Policía Federal cuide la zona, y no la de la Ciudad, donde está la casa de la expresidenta.

Del bloque Unión por la Patria (UP), tomaron la palabra varios diputados, lo que inquietó, por el uso del tiempo, a la vicejefa de gobierno, Clara Muzzio, quien presidía la gestión.

La titular del bloque UP, Claudia Neira, cerró esas exposiciones y preguntó al oficialismo "si piensan tomar nota, si registraron que los porteños reprobaron la gestión" y "si entienden que los porteños se dieron cuenta que no los defienden frente al gobierno de Milei y que no hacen respetar la autonomía". Neira mencionó temas como el Código Urbanístico y si está previsto revertir la situación de falta de higiene urbana o, a su criterio, el aumento de la inseguridad, una materia en la cual, de acuerdo al informe de Zinny, viene invirtiendo el Gobierno porteño.