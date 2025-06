"Se llevaban las urnas a los baños", denuncian fraude electoral en Formosa

El mandatario cosecha varias denuncias por corrupción, así como por fraude electoral. Este año no fue la excepción: un día antes de los comicios, el Tribunal Electoral Permanente emitió un acta para inhabilitar a los fiscales del Frente Amplio Formoseño, espacio opositor. "El gobierno manda a sus empleados del TEP a intentar bajarnos fiscales para que no controlemos las elecciones. A menos de 12 horas del inicio de los comicios inicia el fraude de Insfrán ", disparó la legisladora y candidata a convencional Gabriela Neme.

Video: fiscal gildista se lleva una urna al baño

Fiscal gildista de Formosa se lleva una urna al baño. Fiscal gildista de Formosa se lleva urna al baño

Mercadería a cambio de un voto

El jueves pasado, poco antes de que comience la veda electoral, Neme había compartido con este medio un video del intendente peronista de la ciudad de El Colorado, Mario Brignole, en el cual se lo muestra explicando que se les otorgará mercadería a cambio de que voten al gobernador. "El domingo, cuando se van a votar, es una bolsa por voto", se lo escucha decir al funcionario.

Intendente de El Colorado otorga mercadería a cambio de un voto para Insfrán Intendente de El Colorado, Mario Brignole, otorga mercadería a cambio de un voto para Gildo Insfrán

En medio de las tensiones, trascendió un momento cargado de violencia que vivió una legisladora. Según muestran las imágenes que se viralizaron, simpatizantes del gobierno formoseño agredieron a la diputada local de la UCR Agostina Villaggi, mientras ella se encontraba realizando un “locrazo” en el barrio Lote 111.

Posterior a estos hechos, la víctima se filmó para sus redes sociales y explicó: “Fuimos brutalmente agredidos por la patota de Marcelo Sosa. A mí me tiraron al piso, me pegaron, me metieron el dedo en el ojo, me agarraron de los pelos. Una zona liberada por Marcelo Sosa en un barrio muy humilde de la ciudad capital, donde simplemente nos aprestamos a compartir un locro con los vecinos y fuimos atacados a piedrazos”.

Ciudadano de Formosa rompe el secreto de su voto. Voto cantado: no anulan ni sancionan a un ciudadano formoseño que reveló su voto.

Piden que Nación intervenga en Formosa

La oposición formoseña ya realizó las respectivas denuncias este domingo por presunto fraude electoral, aunque estiman que no avanzarán por la Justicia debido a que "está comprada por Insfrán".

Entre medio, varios políticos pidieron la inmediata intervención de la provincia por parte del Gobierno Nacional. El senador nacional Francisco Paoltroni, y quien logró ingresar como convencional constituyente, aseguró: “La República está muerta en Formosa hace mucho tiempo. Aquí no existe la ciudadanía, son habitantes secuestrados”.

Gabriela Neme también reiteró en que es la única salida para tirar abajo el régimen de Insfrán, quien está al frente del Poder Ejecutivo local hace casi 40 años. "Es lo que pedimos siempre", manifestó la legisladora.