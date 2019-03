Sagasti: “El oficialismo le habla a gente que no está viviendo en Mendoza"

La senadora nacional y pre-candidata a gobernadora de Mendoza, Anabel Fernández Sagasti criticó al oficialismo al afirmar que "parece que le habla a gente que no está viviendo en Mendoza" y que "no se puede hablar de ordenar acá y acompañar la política nacional".

En un encuentro con comerciantes en la sede de La Bancaria, la senadora nacional, alineada con Cristina Kirchner, escuchó las problemáticas que está atravesando el sector y sostuvo que "No vamos a ganar la elección por el solo hecho de repetir que todo está mal si no tenemos propuestas concretas" y aseguró que "el camino es el diálogo con los que padecen esta realidad económica para trabajar propuestas que produzcan un cambio de rumbo”.

“Sabemos que Mendoza está mal porque no es una isla, no se puede hablar de ordenar acá y acompañar la política nacional. Yo trabajo para que se dé un cambio de fondo, apuesto al díalogo y lo he demostrado porque cuando tuve que hablar con el gobernador por la crisis vitivinícola o para mejorar la Justicia lo hice. Sé que están haciendo un esfuerzo muy grande para sostener sus negocios, abrir cada mañana el local, tratar de no echar a nadie, afrontar facturas impagables. Pero estoy cansada de ver en el Congreso a los que vienen acá a hablar de cambios y van allá y le votan todas las leyes que le permitieron a Macri hacer este desastre”, afirmó la senadora.

Anabel Fernández Sagasti

En el encuentro de hoy, los comerciantes señalaron que los tarifazos, aumento de alquileres, la falta de apoyo a la industria local, la disminución del poder adquisitivo y la desindustrialización del país, son los principales ejes que han llevado al sector hacia una profunda crisis.