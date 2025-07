Primera Sección bonaerense: las candidaturas jóvenes que quieren desafiar lo viejo

En la municipalidad de Tigre la discusión de cara a las elecciones de septiembre tienen un tinte distinto. Allí coinciden dos de los candidatos más jóvenes de toda la provincia: Sebastián Rovira (25 años) y Tomás Mujía Gattinoni (27 años), cada uno por su lado, ponen sobre la mesa una discusión latente en la política argentina: nuevas generaciones vs. antiguos cuadros.

"Hubo dos momentos concretos en los que decidí específicamente meterme en política", dijo Tomás Mujía a MDZ . El candidato del partido de María Eugenia Talerico dice descubrir, en una primera instancia, su vocación política en el momento en que fue voluntario en la organización Techo Argentina. Lo describe como "un primer llamado" en el que también vio una solución para los contrastes sociales que se le mostraron en aquella experiencia. A partir de eso, llegó a su carrera universitaria en búsqueda de "soluciones estructurales" y allí encontró su segundo llamado a la política. "Veíamos el patrimonialismo y la cooptación del Estado por parte de la política para hacerse de las fondos públicos, para poder cooptar más parte del Estado, para poder tener más fondos y ese círculo vicioso que se ataca a partir de eliminar una burocracia profesional. Es ahí cuando me di cuenta que lo que se necesita y lo que creo que a mi modo de ver necesita la Argentina (...) es gente que se profesionalice y que se involucre en red", aclara.

Además, es cofundador del think tank Idear Tigre , un espacio donde jóvenes profesionales debaten y plantean políticas públicas para gestiones locales. Con Idear, Mujia pudo tener sus primeros éxitos en el Concejo Deliberante que hoy planea ocupar. Con su grupo lograron redactar un proyecto de ordenanza, luego aprobado, para que los concejales puedan auditar el gasto público de Tigre. Hoy en día, la medida sigue sin implementarse por el gobierno de Zamora, por más que haya sido aprobada. "Había incluso licitaciones privadas por 12 millones de pesos para pasta de maní", comenta Mujia sobre lo que se encontraban al revisar los gastos del municipio.

Sebastián Rovira, candidato a los 25

Rovira es el candidato a concejal más joven en todas las elecciones del 7 de septiembre. Y además encabeza una lista. Es un candidato del riñón del Frente Renovador. Ya a los quince años comenzó a militar en la campaña presidencial de Sergio Massa del 2015. "Era un orgullo para mí ser vecino de Tigre", afirma Rovira, anhelando los tiempos massistas en el municipio. De joven comenzó a involucrarse en programas de debate organizados por la municipalidad, donde conoció a "Sergio y Malena", como él dice. Hasta llegó a impulsar el ciclo TEDxTigre, con solo 18 años.

rovira solo Sebastián Rovira, el candidato a concejal más joven de la provincia. Foto: X

Rovira se formó en Economía en la Universidad de San Andrés, porque "pensaba que estudiando economía iba a tener las herramientas necesarias para después poder discutir políticas públicas", según contó a MDZ. Esto lo llevó a complementar su formación con una Maestría en Administración y Políticas Públicas. Lo académico no se acabó en su formación, sino que también impulsó la creación de la Universidad Nacional del Delta, siendo el principal referente en movilizar estudiantes y recolectar firmas para lograr el objetivo.

Desde el 2024 vuelca sus conocimientos en su cuenta de Instagram (@sebasrovira), donde muestra las cosas que les gustan, pero también als que le preocupan de Tigre. Allí aprovecha para denunciar la habilitación de la construcción de torres, por ejemplo, que él considera "excesiva".

Cómo se toman su juventud

Con respecto a su situación como cabeza de lista, Tomás Mujia afirmó a MDZ que "más que un desafío, es también una responsabilidad". El candidato a concejal integra una lista que es el resultado de un proyecto colectivo. Allí se encuentran muchos de los integrantes de Idear Tigre, que hace años proyectan medidas para el municipio, y personas de otros espacios que dan como resultado una lista representativa de diferentes realidades locales. Mujia sueña en grande: "Estoy muy contento por el desafío, es una oportunidad para adquirir mucha experiencia, pero a la vez también para agrandar nuestro equipo y empezar a plantear una alternativa real para el 2027".

"Demostrarle a la gente que uno está a la altura, el dar el ejemplo, el dar todo de sí mismo para que el espacio político tenga la mejor performance posible". Rovira no duda cuando se le pregunta cuáles son los desafíos de encabezar una lista siendo tan joven. Para este candidato el punto central es hacer una autocrítica en el peronismo y él se ve como resultado de ella; un volver a pensarse.

Su pertenencia política

De larga trayectoria en el armado del Frente Renovador, Sebastián Rovira piensa que ser parte de Fuerza Patria lo lleva a una elección histórica. Elige polarizar directamente con Milei. "Creo que estamos viviendo un gobierno que estafó a mucha gente, porque dijo que el ajuste lo iba a pagar la casta y lo está pagando la gente", le dijo a MDZ. Rovira ve a Tigre como una de las ciudades más afectadas por el ajuste de Javier Milei, según cuenta. Él siente que está en el espacio para ponerle un freno a "la motosierra en la provincia de Buenos Aires".

Rovira y galmarini Sebastián Rovira junto a Malena Galmarini. Foto: Prensa FR

Tomás Mujia identifica en Potencia la respuesta a lo que encontraron, junto a Idear Tigre, en el Concejo Deliberante: rendiciones de cuenta y presupuestos grises e ineficaces y un Tigre venido a menos, a pesar de ser uno de los municipios con más fondos. "Potencia es un espacio que justamente defiende la idoneidad, el profesionalismo y a la vez no entra en la dinámica de la política tigrense, que se encuentra cooptada tanto por el Ejecutivo, como por la oposición tradicional", asegura.

Equipo Potencia Tigre Tomás Mujia, los candidatos para Tigre y los dirigentes de Potencia. Foto: Prensa Potencia

Diagnósticos y planes

Ambos candidatos se conocen hace tiempo de la vida pública. También comparten muchos diagnósticos alrededor de la situación que atraviesa Tigre. Por ejemplo, mientras Mujia recalca la falta de servicios en muchos barrios del municipio (incluso barrios cerrados), Rovira da cuenta de obras de agua potable y cloacas paralizadas. Evaluaciones complementarias, que a veces hasta comparten ideas parecidas para solucionarlo. Luego advienen las diferencias políticas.

Aunque la estima es mutua, Sebastián Rovira argumenta que lo más importante como fin en su espacio es el estar en contra del gobierno nacional, para "ponerle un freno". En relación a ello, considera que Potencia "no responde a eso en términos políticos", por lo que no puede evitar marcar una diferencia. Mientras tanto, Tomas Mujia ve un problema con lo que representa el espacio Fuerza Patria en Tigre. "Lo que está atrás es, en definitiva, Malena Galmarini y Sergio Massa, que yo creo que son parte del problema del municipio", declaró a MDZ. Cuando habla de cooptación del municipio, no solo hace referencia al oficialismo actual, sino que también deja en claro que, en su opinión, esto también es adjudicable al matrimonio Massa.

Ambos ya tienen planes concretos para impulsar en un hipotético, por ahora, primer día de gestión. Tomás Mujia quiere insistir con la implementación de la ordenanza que ya logró que apruebe el Concejo Municipal. Las auditorías y la transparencia en los organismos locales son para él una prioridad. Mujia cuestiona como el Concejo Deliberante votó, entre otras cosas, un programa de reuniones virtuales de 200 millones de pesos o un presupuesto de 5 mil millones de pesos. Por otro lado, plantea la eliminación de tasas "que limiten el desarrollo económico", visibilizar las excepciones urbanísticas que "producen problemas de tránsito, servicios e inundaciones" y fomentar la implementación del programa 1000 días, para el cuidado de las mujeres embarazadas. Este último, según Tomás Mujia, no se está implementando, a pesar de que el municipio afirme lo contrario.

Para Sebastián Rovira, su prioridad de llegar al Concejo Deliberante, será pensar soluciones al planeamiento urbano. Como ya se dijo, él ve un habilitación excesiva en la construcción de torres, con un impacto negativo en la vida diaria de Tigre. Además, hace foco en las obras paralizadas en su ciudad, las "escuelas del Delta que están abandonadas" y el mal servicio del tren que conecta la ciudad. Para él, eso también se juega en esta elección.

Con aspectos en común y diferencias, Mujía y Rovira quieren poner un punto y aparte en la dirigencia política de Tigre y, por qué no, dar el puntapié inicial a un recambio generacional en toda la provincia de Buenos Aires.