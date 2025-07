María Eugenia Talerico: "Han conurbanizado la provincia de Buenos Aires"

-María Eugenia, hace un mes recuerdo que dijiste en un programa de televisión que no acordarías ni con La Libertad Avanza ni con el PRO, que querías ir con algo independiente. Pero si yo me pongo en su lugar te puedo decir: "mirá, si vamos divididos, cometemos el mismo error que en el 2023 y gana de vuelta el kirchnerismo". ¿Qué opinas sobre eso? -Que en el 2023 fue un error desafiar a ese Juntos por el Cambio, que obviamente intentaba ganar la Provincia de Buenos Aires, porque es una tragedia que Kicillof ahora tenga dos años más. Pero lo que estamos eligiendo son sillas legislativas: en los Concejos Deliberantes, en los municipios, en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires...mama mía lo que pasa ahí...y en el Congreso de la Nación, y desde mi punto de vista, hay que elevar la discusión política, porque las transformaciones que hay que hacer discutiendo las cuestiones tributarias y fiscales, previsionales, las regulaciones y demás, que necesitamos pasar por el Congreso, necesitan representantes que, por supuesto, hagan lo que tienen que hacer. Pero que además eleve la discusión del Congreso de la Nación, que sería el lugar a donde aspiro llegar. Me parece que esto de "ahora vamos a consolidar el cambio, vamos todos a las listas de La Libertad Avanza"...cuando me enteré que en el territorio de la provincia de Buenos Aires quienes estaban armando tienen todo el Frente Renovador metido, peronismo metido, menemismo metido, dije: "¿qué es esto de la lista de La Libertad Avanza?" Entonces, frente a ese armado, que para mí es una estafa si vos estás hablando de la nueva Argentina, o de las necesidades de reforma del futuro, porque son los mismos de siempre que se están organizando ahí, me parece que eso no representa lo que ,por lo menos mi sentir y el sentir de mucha gente, necesitamos hacer para el futuro. Son los mismos de siempre que ahora vuelven a ofrecerte el futuro, el cambio. Hace años que están en un lugar donde tienen que dejarse de decir y empezar a hacer y están ahí, en esas listas. Por eso me pareció que había un espacio, más allá de otras cuestiones que a mí me diferencian también con temas del suelo institucional, que necesitamos tener para consolidar todo.

-Dijiste que la gente está pidiendo algo distinto. Estás recorriendo muchísimo la provincia de Buenos Aires. Te vemos que estas viajando por todos lados. Justamente, ¿cuál es el principal reclamo de la gente, aparte de querer ver caras distintas? -La gente está harta de la política, cansada de los mismos de siempre y de que les prometan que van a solucionar los temas que no se solucionan. La provincia de Buenos Aires es la provincia más poblada de la República Argentina y tiene los índices de pobreza más importantes de la Argentina. Debería ser el motor del cambio y no lo es, porque no tenés buena salud, en la mayoría de los lugares, porque donde hay un hospital tenés caminos rurales que se inundan, porque hace años que nadie hace las obras. No sé dónde van a parar las tasas viales, pero hace años que no se hacen las obras de infraestructura en coordinación con las hidráulicas para tener los caminos y que no se te inunde media provincia, porque de pronto te construyeron en un lugar donde no se puede...por supuesto, los problemas del AMBA no son los mismos que el interior productivo que necesita rutas, que necesita escuelas, que necesita hospitales. Han ideologizado la educación, al punto de degradar la educación y las posibilidades que van a tener nuestros hijos para progresar con un buen trabajo. Destrozaron las fuentes laborales en la en la provincia. Vos la recorrés hoy y ves que hay un gobierno que dice "somos el mejor gobierno de la historia" y en realidad la gente no está llegando a fin de mes. El 50% de la pobreza está en la provincia de Buenos Aires, así que imagínate las demandas. Y después, han conurbanizado la provincia de Buenos Aires . Donde hay intendentes del kirchnerismo y de este movimiento que gobierna la provincia, va un montón de gente a ocupar tierras, les dan DNI y votan en esas jurisdicciones. Entonces, imaginate, pueblos y lugares donde los vecinos en general se conocían todos entre sí, recibiendo esta cantidad de personas...¿sabes dónde los ubican? En los municipios, donde pagan sueldos de 300.000 pesos, y obviamente después no tienen plata para hacer las cosas que necesita la gente, como por ejemplo los hospitales, que es un gran tema de la provincia. Y en el conurbano, la inseguridad. O sea, tenés un Ministerio de Seguridad a cargo de gente que responde a Sergio Berni. Hay un contubernio ahí, obviamente con el narcotráfico, que se metió en los barrios carenciados del AMBA, donde la inseguridad se cobra vidas todo el tiempo, donde la policía no está presente, porque está en otras cosas, y entonces, te imaginás...hay ahí, además, personas que no tienen sus terrenos, que no tienen cloacas, que no tienen agua corriente, que no tienen electricidad, ahí falta todo .

-María Eugenia, muchas veces se le achaca estos problemas también a la inmensidad que tiene la provincia. Administrativamente se dice que es un problema. Para vos, ¿una solución podría ser la división de la provincia, o no? -A mí me hablan de dividir la provincia de Buenos Aires, que la recorro tanto, y sufro. Porque la provincia de Buenos Aires es un país europeo. La provincia de Buenos Aires es una provincia que desde el Pacto de San José de Flores no discute que es la provincia más productiva de la República Argentina y están todos mirando al Gobierno Nacional, qué le mandan para los subsidios al transporte, para los subsidios de hambre y nadie se puso a organizarla. Sí hay que regionalizarla, descentralizar la burocracia administrativa, desregularla y organizar, por ejemplo, que coincidan las regiones sanitarias de educación, de justicia... nada coincide con nada . Hay un despelote en la provincia de Buenos Aires del que hace años nadie se ocupa para gobernarla. Entonces, me hablan de dividirla, yo sufro, porque creo que sí, hay dos realidades distintas, que tienen que ver con el AMBA, el conurbano, y el interior productivo de la provincia, pero hay que ponerla a producir a la provincia de Buenos Aires. La provincia aporta el 40% del producto bruto de la Nación, le devuelven el 20%. Nadie nunca se paró en la provincia de Buenos Aires para ponerla de pie.

-Vos antes hablaste de la plata que no se sabe dónde va a parar. Fuiste denunciante en el caso de "chocolate" Rigau, ¿cómo avanzó esta causa? ¿Cómo está hoy en día la causa?

-La causa estaba destinada a ser cubierta por la política, anulada por la política. Por eso, nuestra denuncia fue contra dos jueces de la Cámara que anulaban todo y de pronto liberaban al "chocolate" Rigau y a todos sus cómplices. Y por eso salimos a denunciarla. Y ahí hay una fiscal muy valiente, que es la doctora Lacki, que pudo avanzar contra viento y marea en La Plata, donde todos hablan con todos. Y, obviamente, no solamente en la Cámara de Diputados. En la filmación de chocolate Rigau aparece otra colectora del Senado, que es una causa que está ahí en la Fiscalía del doctor Minucci, que incluso archivó la denuncia que nosotros hicimos contra estos dos magistrados por prevaricato. Sigue el juicio político, con gran apoyo del procurador de la provincia de Buenos Aires, pero es todo un contubernio ahí que se lleva millones y millones de los bonaerenses, los impuestos de los bonaerenses. Después no tenes rutas, no tenes escuelas, no tenes salud, porque la vinculación con el robo en la provincia de Buenos Aires es directa.

-Hablando de causas, conocimos la ratificación de la condena a Cristina Kirchner. Vos, desde la UIF, tuviste un rol muy activo aportando pruebas, más cuando Javier Iguacel impulsó de vuelta la causa. Y habías dicho que esta confirmación de la sentencia, de alguna manera, quitaba a Cristina del esquema político en la provincia de Buenos Aires. Pero, al mismo tiempo, el peronismo se vuelve a reordenar detrás de Cristina. ¿Cómo lo toman ustedes eso?

-No, yo no veo un reordenamiento a través de Cristina. Hicieron ahí una mise en scène, obviamente, marchando...y marchando más o menos, porque gobernadores importantes se borraron...la CGT se borró. Yo creo que el peronismo fue secuestrado por un kirchnerismo...que si el peronismo habla de justicia social, de educación, de trabajo...o sea, la verdad, que me digan dónde está ese peronismo. Y me parece que el kirchnerismo le hizo mucho daño y que ahora la jefa de una asociación ilícita, porque esa era la calificación que le dimos en la acusación de la Unidad de Información Financiera, está presa, terminó. La Justicia por fin se puso los pantalones largos para terminar con la impunidad de una persona muy poderosa, que obviamente es la jefa todavía del principal partido opositor, pero que para mí está terminado. Ojalá haya una renovación política que además nos permita pensar en conjunto todo lo que tenemos que hacer para adelante y dejar de profundizar esta grieta. Yo estoy muy en desacuerdo con seguir cavando grietas porque nosotros tenemos problemas muy graves y muy urgentes como para seguir peleando en riñas políticas. Así que para mí eso está terminado y si su sucesor es Máximo Kirchner, la verdad, que pobreza intelectual, que falta de capacidad, no puede manejar ni un kiosco Máximo Kirchner. Con lo cual, si eso es el legado del kirchnerismo, bueno, nada, ojalá puedan renovarse. Máximo Kirchner también tiene cuentas pendientes con la Justicia muy graves, porque en Hotesur y Los Sauces, la causa donde fue a parar la mayor parte de todo este dinero, él está muy comprometido ahí, así que después que no vengan con el cuento de la proscripción. Es la ley penal, que cuando le roban a la gente y son delitos de corrupción, son delitos contra el sistema democrático y por eso los inhabilitan.

-Hablaste de la necesidad de no seguir cavando la grieta, pero parece que hoy lo más redituable en el escenario político es polarizar aún más. ¿Cómo lo vas a manejar eso?

-Bueno, yo no estoy de acuerdo con polarizar. Primero, "domarnos", someternos y pensar que realmente estamos frente al "mejor gobierno de la historia". Yo creo que, obviamente, hay una oportunidad inédita de hacer transformaciones profundas. Ese desafío veo que lo han tomado muy en serio. Nuestros problemas no son nada más que económicos. Nuestra gran tragedia tiene que ver con una degradación social en materia de educación y trabajo muy grande, de la que no se están ocupando. El mercado no soluciona todos los problemas que tenemos los argentinos. Así que, obviamente, el confrontar contra esa "casta"...yo creo que tenemos que confrontar contra los corruptos que capturaron las políticas públicas para llenarse sus bolsillos. Ahora, ver cómo renuevan sus cargos de concejal, legislador, diputado, como la familia se mete en política y no soluciona los problemas que tenemos, entonces me parece que esa confrontación no es buena. Yo puedo pensar distinto que vos, puedo no robar y vos podés robar y nos tenemos que sentar en una mesa a discutir políticas públicas. Yo creo que esa es la grieta que vos y yo vamos a tener: de los que roban y los que no roban en este país.

-Y hablando de la posibilidad de pensar distinto, quiero que me cuentes qué pasó en San Martín, si no me equivoco. Vos ibas a hacer un acto político y tuviste que mudarlo a la Capital Federal.

-Bueno, sí, hay como pequeños feudos en muchos municipios donde, obviamente, son dueños, amos y señores de todo. Porque de pronto los clubes sociales, sobre todo, están recibiendo ayuda social y asistencia, porque no se pueden bancar con las cuotas de sus propios socios. Entonces, si vos vas ahí, les dicen "no les damos más nada". Y obviamente, en lugar de pensar en la gente que va a hacer deportes, los clubes, los chicos...capturan todo y te bajan. Hay muchos lugares así, y también hay captura de medios. O sea, vos vas a municipios y la gente tiene miedo de recibirte, de que pases por sus comercios, de hacer un acto. Y bueno, el municipio es como que captura todo, incluso los medios de comunicación, que están muy complicados para sobrevivir y de pronto la municipalidad le da alguna pauta o algo, y no pueden recibir voces que sean críticas o disidentes.

-Tenés el apoyo de algunos líderes como Paoltroni o Ricardo López Murphy. Te quería preguntar si Potencia, que ahora es un un partido bonaerense, podemos decir, va a desembarcar en la ciudad de Buenos Aires, donde López Murphy tiene que renovar una banca.

-Mirá, Ricardo fue la persona que a mí me llamó a la política. Yo formé parte del gobierno de Mauricio Macri, ese gobierno que todos creímos que íbamos a poder hacer el cambio, en un organismo técnico, que fue la Unidad de Información Financiera. Terminado ese gobierno, el que me llama a la política es Ricardo. Yo nunca había tenido afiliación política, o sea, no era afiliada al PRO. Sí participaba en esa gestión. Me llama Ricardo. Después estuve, como sabes, en la lista de Patricia Bullrich de Juntos por el Cambio, como candidata a senadora nacional por la provincia Buenos Aires. La provincia en el 2023 eligió senadores, ahora, hasta dentro de seis años, no.

Y el apoyo con Francisco Paoltroni, tiene que ver con la pelea por Lijo, por este juez tan corrupto que querían poner ahí. Él dijo: "yo vine por las ideas de la libertad, bancar las ideas de la libertad. No estaba en mi esquema Lijo". Encima, con el daño que hizo Lijo en Formosa. Así que ahí se fue dando como una cosa muy natural de llevarnos, ponernos de acuerdo, en algo que yo digo que Paotroni tiene: palabra.

Y ahí está peleándose...ahora Gildo Insfrán va a reformar la Constitución para burlar el fallo de la Corte, y él anda a caballo en toda su provincia para tratar de liberarla de ese feudo. El Gobierno Nacional lo abandonó en esa pelea. Ellos me apoyan. En mi recorrida por la provincia de Buenos Aires hay mucho dirigente que me conoció, y no quieren estar mezclados en un gobierno que entienden que necesita algunos límites, que necesitamos que nos respete también. Esa cosa que dicen "que es de forma, que bueno...".Hay gente que en la casa no le enseña a sus hijos a tratar a las personas así. Tampoco quieren un gobierno que los trate así. Esta mezcla entre La Libertad Avanza y el PRO, al votante me parece que no le está cerrando mucho. Parece más un acuerdo de dirigentes. Así que se están sumando profesionales de muchísima calidad a esta iniciativa... productores agropecuarios...personas que la quieren seguir peleando y que confían obviamente en el armado de Potencia.

-Hablaste de la pelea por el tema de Lijo. Te pregunto por la Corte Suprema. Hoy le faltan dos miembros. Ya como abogada, si se quiere, ¿a quién propondrías vos? ¿Quién puede ser idóneo para ocupar ese cargo?

-Bueno, ahí empezaron a hacer un enjuague ahora con Romero, un histórico senador, no con tanta experiencia. Hacen un juego medio en tándem, queriendo ampliar la Corte. Esos son todos acuerdos de políticos para enchastrar a la Corte y manipularla políticamente. Hay dos vacantes. Para mí tienen que ser dos mujeres notables. Tanto que estamos bregando por que la Corte tenga una configuración más mixta, hombres y mujeres...me parece que las vacantes tienen que ser cubiertas por dos mujeres notables. Hay muchas juezas y abogadas, pero no quisiera por ahí mencionar a alguien en particular. Me parece que tenemos que ir por ahí, sin tocar el número de la Corte, que además demuestra que con tres, más allá de que necesitamos cinco porque es la conformación legal, funciona más rápido la Corte. Entonces quieren ampliarla y tendríamos una corte paquidérmica, porque en cada caso tiene que ir uno por uno, por todos los despachos. Así dice la Constitución Nacional. Entonces, imaginate más grande. Nunca más salen las cosas...

-Pero desde otros sectores dicen que hoy en día tienen que actuar con conjueces, digamos, llamar a otros jueces para que los asesoren y que tengan más celeridad. Y que, si tendría más ministros la Corte, sería más rápido, justamente.

-No. Más ministros es más demora, no tengas ninguna duda. Tenemos cinco. Estos tres jueces, si no se ponen de acuerdo, hay que llamar a otros jueces. Ya pasó en muchos casos eso. ¿Supimos? No. Y se resolvió. Porque los conjueces son de un listado de los presidentes de la Cámara Federales. Este mecanismo es habitual. En muchos casos, no solamente en la Corte, sino en muchos otros asuntos. Entonces, se sortean a los conjueces que están, estudian el asunto y resuelven la disidencia. Me parece que ese argumento es falso y ojalá no toquen a la Corte de cinco.

Dio una buena noticia el gobierno, aunque obviamente a mí me queda la desconfianza por haber propuesto a este juez tan corrupto. Nunca me cerró el por qué. De dar esta discusión después del cambio de gobierno, yo creo que el peronismo va a perder muchas provincias, entonces el Senado va a quedar menos rehén del peronismo, y que va a haber oportunidades y ojalá se discutan nombres de buenos jueces. Porque la Justicia independiente es la última garantía de que acá las cosas se van a hacer en serio. Así que ojalá podamos dar esa discusión como corresponde.

-Yendo la provincia de Buenos Aires, que va a ser tu terreno electoral ahora, ¿cuál es la condición de la Justicia? Porque vimos casos como el de la jueza Makintach...si se quiere, ejemplificador, ¿no? ¿Qué habría que cambiar?

-La jueza Makintach es la consecuencia de todo lo que pasa en la justicia de la provincia de Buenos Aires. Muy degradada, muy sujeta a los acuerdos políticos, protección a intendentes, protección a los políticos de siempre. Están más para eso que para resolver los problemas de la gente. Hay como 700 vacantes. Tenés un problema en un lugar y capaz que tenés un montón de kilómetros para llevar el caso a la Justicia. Hay una injusticia total. La sensación es de que ahí no hay protección por parte de la Justicia. Fíjate que el juicio político que nosotros le pedimos a los jueces por el contubernio que hay en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires lo tramita la propia Legislatura de la provincia de Buenos Aires. Había un fiscal del narcotráfico, como era Scapolan, que no lo podían sacar porque dentro de esos votos en la Legislatura bonaerense estaba el Frente Renovador, que protegía al fiscal Scapolan. Hay que desarmar el sistema de contubernio en la provincia de Buenos Aires, que está en todos lados: el Tribunal de Cuentas, la Contaduría General de la Nación...tenés un montón de organismos, todo cooptado, todo funciona mal, hay que hacerla de nuevo, pensarla de nuevo a la provincia de Buenos Aires.

-En esto de pensarla de nuevo, vos misma, si llegas a ganar, ¿cuáles serán los primeros proyectos que presentarías?

-Yo estaría en la discusión del Congreso Nacional. Yo creo que la gran discusión que nosotros tenemos que dar desde la provincia de Buenos Aires es el de la coparticipación federal, que obviamente impacta directamente después en toda la tributación que tiene la propia Legislatura de la provincia, más las tasas municipales, y esta excusa de que la plata no alcanza. Porque los municipios donde los intendentes gestionan bien te dicen que la plata sobra. En La Plata también sobra, lo que pasa que es tal la ineficiencia...pero mi primera discusión podría ser, para la provincia de Buenos Aires, ponerla de pie con que tiene que haber, entre lo que yo aporto como provincia y lo que me devuelve...en total equiparar este porcentaje que aportamos. Y eso va desparramar en muchas cosas para la provincia de Buenos Aires. Después dar las discusiones y visibilizar cuestiones que tienen que ver con la infraestructura para el desarrollo de la provincia de Buenos Aires, exhibir todos los problemas que hay en materia de seguridad, pensando en un 2027. Y, por supuesto, ser parte de las transformaciones profundas en serio. Ahora estamos con esto del veto ,o no, de la ley de las jubilaciones, la equiparación que le dieron por lo que le faltaba pagar en enero, el ajuste del 7%, lo del bono...son todos parches. Y digo, ¿por qué? Porque sé que había legisladores que estaban dispuestos a hacer la reforma profunda en materia previsional, que es re importante en la Argentina. Y seguimos con todos los parches, cuando yo sé que había personas dispuestas a dar esa discusión: el sistema previsional, el sistema impositivo, desregulación...o sea, porque Sturzenegger está haciendo su trabajo, pero yo no te puedo explicar la cantidad de regulaciones que hay para la cantidad de trámites que tenemos, así que hay que hacer de todo. Está todo pendiente para poner a andar, ni que hablar la provincia, pero también la Argentina.

-Hablando de vetos, hoy se vetó también la ley de ayuda a Bahía Blanca. No sé si estuviste últimamente por ahí. ¿Qué podes opinar al respecto?

-Mirá, Bahía Blanca es un desastre. También, ineficiente y mala gestión. Yo fui y vi en un lugar todos los colchones amontonados, cuando la ayuda social la necesitan "mañana". Y acumularon eso como, por ahí en épocas más cercanas a las elecciones, empezar a asistir a toda la gente. Porque no solamente depende de las partidas del Gobierno Nacional, que son indispensables, que además están acumulando para no tener déficit...hay un montón de acumulación en algunos fideicomisos, que es importante que le giren ese dinero. Pero la ayuda social llegó. El tema es que no sabes bien como la están distribuyendo. Me parece que el veto, con esto del equilibrio fiscal, se está llevando demasiadas cosas puestas. La situación en Bahía Blanca es tremenda, como toda la cuenca del Salado, con las inundaciones y la falta de obras. Así que, como dijimos, es una provincia totalmente descuidada. A ver, estamos reformando la Policía Federal Argentina, dándole nuevos colores a los patrulleros, nuevos uniformes, un gasto...que digo: ¿no tenemos para Bahía Blanca? Entonces bueno, hay un montón de cosas que pensar y ver. Obviamente me parece que la ayuda social es indispensable. Ahora dejaron todo un puente provisorio, que te une el Polo Científico con el Polo Industrial de Bahía Blanca. Hay una cola de camiones que no sabes lo que es ir a ver lo que se llevó la inundación, y no se sabe cuándo van a remediar todo esto. Así que es un conjunto de temas. La cuestión del dinero nacional, pero también el provincial y también la administración del municipio de Bahía, que está aprovechando ver cómo llega la época de las elecciones y no está distribuyendo bien la ayuda social.

-Antes dijiste que impulsarías todos estos cambios pensando en el 2027. ¿Podemos pensar en María Eugenia Talerico candidata a gobernadora en el 2027?

-Me parece que es muy pronto pensar en eso, porque obviamente yo estoy aspirando a llegar al Congreso de la Nación, pero sí estoy tratando de generar un movimiento político que desde la provincia de Buenos Aires pensemos en la provincia de Buenos Aires. Así que es muy temprano quizá para hablar de esto. Sí me preparo "como para", porque es mi naturaleza, o sea, no puedo ser una candidata que tira títulos. Estoy obviamente viendo la provincia en un montón de cuestiones de educación, de salud, infraestructura, desarrollo y todo es visibilizar. Ahora también estuve en el puerto de Bahía Blanca...el sector pesquero, que es una tragedia que puede traer como 4000 despidos y un problema tremendo con los sindicatos. Hay un montón de cosas de las que ocuparse y que me preocupan, y que estudio. Además estas visitas...yo no hago solamente política desde las redes sociales o la televisión, estoy visitando cada lugar para conocer verdaderamente lo que está pasando y cuáles son las soluciones, que a veces las tienen las propias personas, pero los políticos dicen pero no hacen.