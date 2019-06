Pichetto arrancó su primer día como candidato pegándole fuerte a CFK: "A mí me eligió el presidente y no al revés"

Después de anunciarse oficialmente que Miguel Ángel Pichetto será el candidato a vicepresidente de Mauricio Macri, el ahora expresidente del bloque del PJ en el Senado arrancó su primer día como candidato oficial pegándole fuerte a CFK.

"A mí me eligió el Presidente y no al revés", dijo en una entrevista radial el peronista.

"Están en juego dos propuestas: la consolidación de un modelo democrático y, la otra, que expresa componentes complejos y autoritarios. Está en juego si la Argentina va a dejar de discutir tonterías, que otros países no discuten más, que es el modelo capitalista. La Argentina tiene que tener integración con los mercados", indicó.

El senador peronista, hablando del futuro y la situación económica, ratificó que el país "no puede volver más a decisiones unilaterales, cebado por discursos de contenido emocional, ya que implican un riesgo fenomenal", confirmando su visión y el mensaje que quiso enviar Macri a los mercados con su nominación.

En ese mismo sentido manifestó: "Nuestras vinculaciones ya no son con países complejos de Medio Oriente, Rusia, China, con quienes hay que tener relación por supuesto, pero hay que ubicarse definitivamente en un perfil occidental y volver a la relación histórica con los Estados Unidos".

Adelantó que asistiría a un eventual debate con la expresidenta. "Siempre he debatido y no tengo ningún temor", dijo e indicó: "Si me invitan y existe ese escenario cuenten conmigo".

