Patricia Bullrich le respondió a CFK y defendió el operativo en su casa: "Las calles en una unidad básica"

Tras saludar a sus seguidores, la titular del PJ hizo hincapié en el reciente operativo policial que retiró pasacalles y otros objetos en las inmediaciones de su casa. “A eso de las 3 de la mañana me desperté por ruidos de chapas que arrastraban en la calle. Me hizo acordar a los sonidos, allá por agosto del 2022 cuando la Policía de la Ciudad instaló vallas en las calles aledañas a mi casa en Juncal y Uruguay. No me levanté, porque tampoco imaginé que estaban haciendo lo mismo. Nadie imagina que la gente puede cometer dos veces las mismas estupideces, pero parece que las cosas están así en la Argentina y en la Ciudad de Buenos Aires”, expresó.