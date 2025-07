Patricia Bullrich dio por terminada la causa de los policías y Javier Alonso la cruzó en seco

Tras los dichos de la funcionaria de Javier Milei, el ministro de Seguridad bonaerense Javier Alonso salió sin pelos en la lengua a refutar los dichos de Bullrich. No sólo negó que la causa haya caído, sino que aseguró que tienen “más pruebas e indicios cada día”.

Con un tono tenue pero firme, Alonso se dirigió a Bullrich: “El insulto no es el camino. El camino es el trabajo serio y la defensa de las instituciones”.

Javier Alonso salió a desmentir a Patricia Bullrich

Luego de intentar poner paños fríos, aseguró: “La causa contra los policías cesanteados sigue firme, con más pruebas e indicios cada día. Por favor, no insultemos, no exageremos y no mienta”, pidió.

Para cerrar el mensaje, subió el tono de la conversación al reclamarle a Bullrich como integrante del Gobierno nacional que “devuelva los fondos” que le “arrebató” a los bonaerenses en materia de seguridad. “La Provincia necesita más herramientas para la construcción de seguridad, y eso se logra con inversión”, sentenció Alonso.