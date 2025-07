"No le mientan más a la gente": el nuevo proyecto de ley de Gerardo Milman

El documento que el mismo Milman posteó en X cuenta solamente con cuatro artículos. Estos dejan asentado que todo ciudadano electo para cargos legislativos nacionales no podrán volver a sus cargos en el nivel nacional, provincial y municipal. Esto, a partir de que la justicia electoral determine que han resultado electos.

Igualmente, esta prohibición no rige para aquellos legisladores electos que posteriormente sean designados para ejercer una función ejecutiva, tanto en el Poder Ejecutivo Nacional, como en el Poder Judicial Nacional. El proyecto contempla la posibilidad de que, por ejemplo, un presidente pueda requerir cuadros técnicos que ejerzan un cargo legislativo. Esto permitiría renunciar a los legisladores a su banca, ya que, al momento de ser electos, no podían prever esa posibilidad y, por lo tanto, no se podría considerar una candidatura testimonial. En sí, la normativa correría para cargos pasados a la elección solamente.