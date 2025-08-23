Nacho Torres y Victoria Villarruel compartieron la inauguración de una importante obra

El gobernador de Chubut, Nacho Torres, y la vicepresidenta Victoria Villarruel, acusaron a anteriores gobiernos por obras inconclusas y pidieron que se devolviera el dinero público malversado.

El gobernador de Chubut, Ignacio "Nacho" Torres, aprovechó la inauguración del Muro de Contención Costero para lanzar duras críticas contra la gestión anterior y un intendente del mismo espacio político. Acompañado por la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, Torres aseguró que “no existía corrupción buena o corrupción mala” y que toda tenía consecuencias. Su discurso se centró en la importancia de terminar las obras que otros gobiernos dejaron inconclusas y en la necesidad de recuperar el dinero público malgastado.

El gobernador destacó la importancia del Muro de Contención Costero, una obra que estuvo paralizada por más de diez años y que su gestión logró concluir. El muro, ubicado en las inmediaciones del Hospital Alvear de Comodoro Rivadavia, protegería al establecimiento de las mareas extraordinarias. Torres afirmó que la obra no fue un logro personal, sino un acto de "Justicia" para los contribuyentes que pagaron sus impuestos y esperaron que las cosas se hicieran bien.

El mandatario provincial también se refirió a otras obras inconclusas en la región, como el Camino del ARA San Juan, que se encontraba destruido por haberse hecho “a las apuras en un año electoral”. En un mensaje directo al intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, Torres le pidió que trabajaran en conjunto para recuperar los fondos de un pluvial que se pagó como adelanto financiero y nunca se realizó. “Esa plata que se pagó como adelanto financiero… volviera a donde correspondía, que era a los contribuyentes”, sentenció.