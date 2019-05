El dirigente de Camioneros Hugo Moyano repudió los allanamientos a la sede del sindicato en el marco de una investigación sobre su familia por una supuesta asociación ilícita y aclaró: “No encontraron nada”.

Moyano cargó duro contra los políticos de Cambiemos, al expresar que "si me quieren meter en cana, que lo hagan y después que se la banquen" y continuó: "Nos tratan como delincuentes, pero los verdaderos delincuentes están en Balcarce 50",

El líder sindical apuntó directamente contra el Ejecutivo al considerar que “lo que está haciendo el Gobierno es un disparate total”. “Yo no sé cómo llamar a esta estupidez”, agregó.

"Han venido una vez más y no han encontrado nada. Han perdido el tiempo. Trajeron 150 gendarmes, ¿para qué? No somos delincuentes. Espero que esta señora Patricia Bullrich no nos quiera cobrar el combustible que gastó la Gendarmería", apuntó Moyano cerca de las 20 de este lunes.

"Esta es la demostración de la incapacidad de un Gobierno que no sabe qué hacer", agregó.

Hugo y Pablo, indignados.

El operativo

Unos 150 gendarmes ejecutaron una medida judicial y allanaron la sede de Camioneros en Buenos Aires.

El operativo se realizó en el marco de la investigación que pesa sobre la familia Moyano por asociación ilícita, en particular por su relación con la barra de Independiente, club del que Hugo Moyano es presidente.

De hecho, fueron las declaraciones del jefe de la barra, Pablo "Bebote” Álvarez, las que desataron la línea de investigación contra los Moyano.

La jueza Brenda Madrid autorizó el allanamiento, en el que se buscaba información que pueda ser útil para abonar la línea de investigación que sigue.

Los investigados son Hugo y Pablo Moyano, ambos directivos del club Independiente y del sindicato de Camioneros.

El juzgado de garantías N°9 de Lomas de Zamora autorizó nueve allanamientos contra sedes del sindicato Camioneros (dos en la provincia de Buenos Aires y siete en la ciudad de Buenos Aires) que se llevaron a cabo esta mañana.

Presentes en la sede de la calle San José, en el barrio porteño de Constitución, Hugo y Pablo Moyano afirmaron: "No tenemos nada que esconder".

"Esto es producto del parazo general y de los miles de argentinos que fueron a comer. Demostramos el hambre que hay y la ministra Patricia Bullrich responde con este allanamiento circense. Es una payasada, con esto no nos van a asustar ni vamos a salir corriendo a firmar la reforma laboral", planteó Pablo Moyano en diálogo con el canal C5N.