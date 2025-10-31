Minería en Mendoza: el detalle de los 4 proyectos que buscan reactivar el sector

El senador provincial y presidente provisional del Senado, Martín Kerchner , detalló en MDZ Radio los cuatro proyectos de ley presentados para ordenar el desarrollo minero, que incluyen la creación de distritos de exploración, el proyecto San Jorge para explotación, un régimen de regalías del 3% al 5% con participación municipal del 12%, y un fondo ambiental compensatorio.

El legislador detalló que "ayer entraron cuatro proyectos de ley". El primero establece el "Malargüe Distrito Minero Occidental, que ya tenemos 30 aprobados y hay otros 70 que han ingresado y son todos proyectos de exploración".

El segundo proyecto corresponde a San Jorge, que "ya está explorado y pasa a la explotación". Sobre el rol legislativo, explicó: "La legislatura simplemente lo que hace es un check list, mira y revisa que esté cumplido con todo lo que dice la ley 7722 y lo prueba o no".

Un tercer expediente establece por primera vez en la provincia un régimen de regalías mineras. " Mendoza tiene una ley de regalías petrolíferas pero no tiene regalías mineras", indicó Kerchner , detallando que se establecen "máximos del 5%" y que "el 12% de todo lo que se recauda va al municipio donde se genera la actividad".

El cuarto proyecto crea "un fondo compensador de medio ambiente" cuyos objetivos son "prevenir que no ocurran pasivos ambientales" y, si se producen, "repararlo".

La agenda provincial integral

Más allá de los proyectos mineros, Kerchner abordó otros temas cruciales para Mendoza. Respecto a la crisis hídrica y su impacto en el sector vitivinícola y agrícola, el senador señaló que "todo impacto es relativo" y que "en la medida que tenés más información y vas viendo en la práctica que las cosas se pueden controlar, se puede llevar adelante sin hacer daño".

En materia de seguridad pública, destacó las modificaciones al Código Procesal Minero que permitieron "dar más poder de policía a la policía minera, dotarla de recursos", lo que representa un avance significativo en los mecanismos de control ambiental y seguimiento de los proyectos productivos.

Marco legal y proyecciones

Consultado sobre una posible reforma de la Ley 7722, Kerchner afirmó: "Yo no he visto ningún proyecto al respecto" y añadió que "la ley está vigente, se ha cumplido, ya tenemos más de casi 40 proyectos aprobados bajo esa norma".

El legislador consideró que existe "un proceso de maduración muy evidente en la sociedad y también en las instituciones" respecto al desarrollo minero, y valoró que "Mendoza ha sido muy inteligente en el trabajo que se viene haciendo desde el Ejecutivo Provincial" en la diversificación de la matriz productiva.