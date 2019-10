Massa: "Para reconstruir la Argentina tenemos que cerrar la grieta"

El candidato a diputado nacional por el Frente de Todos (FdT), Sergio Massa, aseguró que el gobierno que asuma el 10 de diciembre deberá "buscar consensos" entre los distintos sectores ya que "para reconstruir a una Argentina dinamitada tenemos que cerrar la grieta".

A su vez, insistió en la necesidad de reactivar el sector productivo y de consumo ya que el sector de la pequeña y mediana empresa y los comercios "son los grandes generadores de empleo y los grandes del movilizadores del mercado interno”.

“Estamos convencidos de que el camino para poner nuevamente de pie al país es poner en marcha la economía pero también reconciliar a los argentinos”, sostuvo Massa a través de un comunicado.

En ese sentido agregó: “El 27 de octubre necesitamos que los argentinos sientan que tenemos que recorrer un camino de acuerdo económico y social, que tenemos que volver a poner en marcha nuestro mercado interno, pero sobre todas las cosas, tenemos que cerrar definitivamente la grieta”.

Este fin de semana Massa visitó los partidos bonaerenses de Rivadavia y Trenque Lauquen, en donde llevó su respaldo a los candidatos a intendentes del FdT, Néstor Policano y Martín Sotullo Lanz, respectivamente. Durante su recorrida, Massa aprovechó para confrontar con el presidente Mauricio Macri, a quien reclamó por el impacto de la recesión en la economía real.

“El Presidente podría ir a visitar las pymes que destruyó en lugar de hacer una gira de despedida con actos que nos cuestan una fortuna, prometiendo cosas como si no pasara nada”, cerró el ex jefe de Gabinete y ex director de la Anses.