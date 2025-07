Mariana Juri descarta candidaturas ejecutivas y se atrinchera en el Senado

La senadora nacional por la UCR, Mariana Juri , descartó aspiraciones a cargos ejecutivos para las próximas elecciones . Durante su participación en MDZ Radio, destacó que se encuentra concentrada en su rol legislativo: "Los mendocinos me honraron y los dirigentes de mi partido me han puesto en un lugar privilegiado", agregando que su mandato tiene "dos años y medio todavía".

Respecto a un posible pacto con La Libertad Avanza, fue pragmática: "Si coincidimos, confluiremos. Si no, no es catástrofe: llevamos ocho años ganando con nuestra oferta". Y dejó una advertencia al Ejecutivo nacional: "Acompañamos el rumbo, pero no seremos comparsa. La Ley Bases mejoró porque les dijimos 'esto no sirve'".