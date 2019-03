Marco Lavagna: "La sociedad está necesitando una propuesta alternativa"

El diputado nacional por Alternativa Federal Marco Lavagna aseguró hoy que no cree que su padre, Roberto Lavagna, "trabaje en un espacio distinto" al de Sergio Massa y consideró como "probable" que Massa encabece una lista de legisladores que apoye la postulación presidencial del ex ministro de Economía.

"La relación entre (Sergio) Massa y mi padre siempre ha sido de afecto, más allá de algunas diferencias políticas. No veo un espacio de trabajo distinto entre ellos. No hay una pelea de cartel. Roberto Lavagna candidato a presidente y Massa primer candidato a diputado nacional es una posibilidad", señaló el legislador en declaraciones a Radio con Vos.

Marco Lavagna descartó que Massa pueda volver al kirchnerismo porque sabe que "ése no es el camino para dejar atrás la grieta que divide a la sociedad".

"No veo que en algún momento peguen un salto hacia el kirchnerismo, lo veo impracticable, el mismo Sergio ha marcado claramente que no es el rumbo".

"Yo no creo sinceramente en los rejuntes, no van a dar resultado, no veo que el camino sea irse para un lado o para el otro. Yo creo, y lo dice también mi padre, que hay que tratar de juntar a todos aquellos que quieran dejar atrás la grieta", observó.

Marcos Lavagna afirmó además que la irrupción del ex titular de la cartera económica durante los gobiernos de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner generó expectativas sobre el surgimiento de "una tercera vía" entre el kirchnerismo y el oficialismo.

"Hay gente que me para en la calle y me dice que convenza a mi padre de que se presente como candidato a presidente. La sociedad está necesitando una propuesta alternativa que nos saque de esta grieta, de la pelea permanente, por ese lado no vamos a salir nunca", destacó.