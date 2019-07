Macri confirmó que volverán a ampliar el aeropuerto de Mendoza

El presidente Mauricio Macri está en Mendoza y comenzó las actividades oficiales en el Sur, inaugurando la nueva traza de la Ruta Nacional 40.

Macri recordó su “devoción” por la provincia y para ello dio un dato curioso: según él, es la visita número 12 que realiza a la provincia desde que es Presidente. “Es un regalo que me hago yo”, dijo.

En ese plan, Macri confirmó que será necesario ampliar nuevamente el Aeropuerto de Mendoza, debido a que se ha duplicado la cantidad de pasajeros que llegan y salen desde la provincia.

“Qué lindo estar acá. Es mi visita número 12 a la provincia. Es un regalo que me hago yo porque es una de las provincias más lindas de la Argentina. A pesar de que hicimos un aeropuerto nuevo Gobernador, arrancamos y no teníamos ni pista, no creía que lo íbamos a hacer en tres meses. Hoy tenemos la pista y un nuevo aeropuerto. La buena noticia es que como creció más del cien por cien el arribo de pasajeros, vamos a tener que volver a ampliarlo, vamos a volver a trabajar porque Mendoza cada vez está más conectada con argentina y el mundo”, confirmó Macri.

Lo que no aclaró el Presidente es si será necesario volver a cerrar el aeropuerto. Todo indica que no, pues la obra de ampliación no afectaría la pista y las instalaciones críticas. Sí se vería afectado el sector de embarque, donde se harían las obras.

El Ministerio de Transporte ya había adelantado que existía el plan de ampliación del aeropuerto de Mendoza. La obra se ejecutaría desde el año que viene e incluye la ampliación del ala derecha del edificio, en la zona de abordaje.