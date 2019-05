El candidato del Frente Justicialista Pampeano (FREJUPA), Sergio Ziliotto, se consagró hoy gobernador de La Pampa en las elecciones generales de la provincia al imponerse ampliamente a su contrincante radical, Daniel Kroneberger, del Frente Cambiemos.

De esta manera el peronismo ratificó su hegemonía en territorio pampeano, ya que al término del mandato de Ziliotto cumplirá 40 años ininterrumpidos en el poder, o sea desde la restauración de la democracia en 1983.

Según las cifras oficiales del Tribunal Electoral de La Pampa, a las 23:20, con el 67 % de las mesas escrutadas, Ziliotto obtenía el 49,58 % de los votos, contra el 30,91 de Kroneberger.

El peronismo pampeano, en una elección desdoblada por primera vez en su historia, tuvo otros dos triunfos destacados en sus principales ciudades: Santa Rosa, la capital, y General Pico, la segunda en importancia de esta provincia.

Luciano Di Napoli referente de la organización kirchnerista "La Cámpora", dentro del FREJUPA, le arrebató a Cambiemos la intendencia de la capital pampeana, en manos del radical Leadro Altolaguirre con un total del 52,5 % de los votos contra 26,8, escrutadas el 69,1 por ciento de las mesas.

Y en General Pico la actual ministra de Desarrollo Social, Fernanda Alonso, le quitó al diputado Martín Maquieyra, del Frente Cambiemos, la posibilidad de gobernar esa ciudad y se imponía con 49,7 % por ciento contra 31,8 % del candidato del PRO.

De esta manera se cumplieron los pronósticos de los caudillos históricos del peronismo, entre ellos el ex gobernador y presidente del PJ pampeano, Rubén Marín, quien en uno de los actos adelantó: "Les vamos a dar una paliza electoral".

También se hizo realidad el pedido del gobernador Carlos Verna -quien fue el creador del FREJUPA- a su militancia y la comunidad en general, cuando pidió "regálenme un triunfo".

Con un padrón de 280.055 de ciudadanos habilitados para sufragar en 840 mesas distribuidas en toda a provincia, Ziliotto logrò su desafío: convertirse en gobernador, lograr que La Pampa siga siendo peronista como desde hace 36 años y darle continuidad al proyecto vernista, propuesta que sostuvo en toda su campaña y que parte de su admiración a la gestión del gobernador.

Ziliotto fue ungido como candidato por Verna, quien renunció a la posibilidad de su reelección a raíz de problemas de salud.

Con éste triunfo, se ratificó la hegemonía del PJ pampeano, en el poder desde 1983, y Ziliotto logra el traspaso generacional dentro de las filas del peronismo, que hasta hoy estuvo en manos de caudilllos como Marín -líder de "Convergencia" y tres veces gobernador- y el propio Verna, conductor de la "Plural" y gobernador en dos mandatos.

Con este resultado, el oficialismo de Cambiemos suma su novena derrota en las elecciones generales y PASO que se realizaron en sendas provincias.

En tanto, Kroneberger vio frustrado su desafío personal: ser gobernador y arrebatarle el poder al PJ. El candidato radical, de 57 años y actual diputado nacional, fue quien ganó las PASO en La Pampa al candidato del PRO, Javier "Colo" Mac Allister, el 17 de febrero pasado.

Su mensaje no alcanzó a convencer al electorado pese a señalar que el proyecto del gobierno peronista estaba "agotado, porque es de sustentabilidad y no de crecimiento, y vive expulsando a nuestros hijos afuera de la provincia en búsqueda de un futuro mejor".

Kroneberger sustentó su campaña en objetivos provinciales, se negó a seguirle el juego al peronismo -cuando ese partido opositor nacionalizó la campaña con críticas al gobierno nacional, sosteniendo que Macri (Mauricio) "es una màquina de generar pobres y desocupados"- y apuntó directamente al PJ acusándolo de no querer provincializar la campaña "para no hablar de lo que no han hecho en estos 36 años de gobierno".

En la carrera por la gobernación de La Pampa se presentaron también el ex ministro de Salud Rubén Ojuez por el Frente Popular Pampeano (PPP), el pastor y diputado provincial Daniel Robledo, el socialista Luis Solana (PS), Juan Carlos Tierno, ex intendente de Santa Rosa y ex ministro de Gobierno de Carlos Verna por Comunidad Organizada, Jonatan Gómez, por el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), y la única mujer candidata, Gladys Flores, por Desde el Pie.

Mientras, en Santa Rosa, con 90.420 empadronados, Di Nápoli se asoció a la figura de la ex presidenta y actual candidata a vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

Y en General Pico, con 49.936 electores, uno de los referentes más importantes de Cambiemos, el diputado Maquieyra, tampoco pudo concretar su sueño de gobernar la segunda ciudad más importante de la provincia.

No obstante, una hora después del cierre de los comicios se corroboró el triunfo de Cambiemos en dos ciudades importantes de La Pampa: General Acha y Eduardo Castex.

La militancia peronista se concentró en la sede del PJ para celebrar el triunfo, mientras que en el radicalismo las voces se fueron acallando.