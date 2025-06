Los sectores extremistas de Cristina Kirchner exigen que no se presenten a las elecciones

La confirmación de la condena en contra de Cristina Fernández de Kirchner fue un espectáculo que la gente siguió por la tele, con mucho morbo, bronca o euforia, pero que no se trasladó a las calles. El único episodio de violencia, provocada por la inflamable diatriba de la expresidenta contra los medios, idéntico al que usa Javier Milei , la sufrió Canal 13 y TN, cuyas instalaciones fueron vandalizadas como así también los bienes de los trabajadores, quienes sufrieron la rotura de sus vehículos.

Kicillof la pasó muy mal las dos veces que fue hasta la sede del Partido Justicialista nacional para apoyar los últimos momentos de la vida política de CFK. El lunes, además de los insultos, lo sentaron al lado de dos “cristinistas” como Mariel Fernández y Mayra Mendoza, intendentas de Moreno y Quilmes, respectivamente. Y ayer literalmente le rayaron el auto, le pegaron a la chapa y cuando ingresó fue recibido con palabras de pocos amigos. De ahí que la reunión con Cristina Kirchner haya durado menos que la visita de un médico de obra social.

El futuro sin la ex presidenta en el cuadro de los candidatos movió severamente el tablero político y por eso, desde los sectores más radicalizados del kirchnerismo camporista empezaron a blandir la hipótesis de la abstención patriótica. Ya en los medios afines al kirchnerismo empezaron a hablar no solo de la suspensión de las elecciones desdobladas provinciales sino, además, de no presentarse en octubre porque proscribieron a su principal candidata.

“Es todo un delirio… Estos pibes siguen rompiendo las pelotas y no tienen ni cinco votos… Dale, yo no presento lista de candidatos en el municipio y al otro día entre la Libertad Avanza y el PRO me sacan a patadas en el culo por cualquier boludez”, explicó, con un castellano creativo, un intendente que fue tan kirchnerista que ahora mira todo por la tele, aunque para cumplir, como hizo la mayoría, fue a dar el presente en la sala de Matheu.

El gobernador recibirá la presión mediática, donde cada paso será observado con detenimiento, pasible de ser considerado un traidor. Pero desde la política el hostigamiento será total. “Ya que quiso hablar con Cristina para el tema de las listas, Ok, ahora que la vaya a ver a San Telmo”, disparan, con sorna, desde las cercanías de Máximo Kirchner, el operador designado por la señora para “porotear” los lugares de los candidatos.

Cristina Fernández de Kirchner - Máximo Kirchner.jpg ¿Será Máximo Kirchner el nuevo negociador con Axel Kicillof por el tema de las listas? Noticias Argentinas

Por supuesto, eso no ocurrirá. Kicillof no irá a ver a una condenada, quien además lo destrató en las dos últimas oportunidades en las que se vieron, para preguntarle qué candidato le interesa ubicar en las listas. Otra vez la fractura aparece como una salida explosiva para la tensión reinante, aunque en esta oportunidad, el Movimiento Derecho al Futuro tiene todo para ganar, siempre y cuando, no se quede atado al pasado.