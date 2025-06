Los residentes del Hospital Garrahan negaron recibir un aumento y coparon el Obelisco

El comunicado reavivó el conflicto con los médicos tras una jornada de fuertes protestas. Ahora, volvieron a reclamar una recomposición salarial en las calles y a afirmar que todavía no recibieron una comunicación oficial.

“Lamentamos profundamente las vías de comunicación y los términos elegidos por los organismos que nos representan como ciudadanos. Sostenemos que la manera de resolver este conflicto es mediante mesas de diálogo con propuestas concretas a corto y a largo plazo”, señalaron a través de un comunicado los residentes que llevan adelante el paro.

En suma, cuestionaron la decisión del Gobierno de echar a quienes sigan con la medida de fuerza. “El Garrahan no será más un refugio de ñoquis, y quien no se presente a trabajar será despedido”, advirtieron desde la cartera, y sentenciaron: “Esta gestión premia el esfuerzo, no la pertenencia política. Quien no asiste, afuera”.