Siempre estuvieron a la espera de un líder de alcance nacional que contuviera a la multiplicidad de partidos provinciales, iniciativas porteñas con pretenciones y fuerzas regionales ligadas a la antigua "derecha". Hoy no lo tienen, pero lanzan nombres al azar. Y al revés: nombres que han alcanzado alguna notoriedad en el nuevo escenario multimediático, buscan a esas fuerzas que permanecían aletargadas, esperando su momento político, para utilizarlas como catapulta, esperanzados en que esta vez el desencanto múltiple de la ciudadanía los honre con un voto alternativo.

Así pasó por Mendoza el exgobernador correntino José Antonio "Pocho" Romero Feris, que anda recorriendo el país con sus 78 años a cuesta, cargado de experiencia, intentonas y discusiones a las que hoy recuerda como "diálogo", en la búsqueda de un lugar.

Se reunió con el PD, que se fue de Cambia Mendoza y en donde tiene viejos amigos, como Carlos Balter, Gabriel Llano y Amadeo Frúgoli. "No, no vine a tentarlos con sumarse al Partido Autonomista Nacional", le dijo a MDZ en una visita a su redacción y al programa "Otra Manera", en una entrevista que dejó mucha tela para cortar y que entusiasmo a los oyentes, a la luz de un entrevistado particular, con historia a cuestas y no solo con un tuit de hoy o la coyuntura de una historia en Instagram.

Pero no es el único. Los exdemócratas que renunciaron al PD para seguir al lado de Alfredo Cornejo, echaron mano al viejo Partido Demócrata Progresista mientras engordan su propia fuerza. Están con Mauricio Macri, pero el dato es que muchos de los partidos que hoy empiezan a reaparecer -y algunos, como el de Romero Feris, existen desde los tiempos de Carlos Pellegrini- buscan un potencial presidenciable alternativo.

En algún momento miraron con interés a José Luis Espert, pero son más conservadores que liberales. En su momento, los movilizaba Federico Pinedo, pero ya se afincó en el PRO. Patricia Bullrich y su propio partido fue parte de la Confederación Demócrata que reunió en 2012 el mendocino Luis Rosales, pero el ahora coconductor de TV se acercó a Espert y es parte de su equipo.

Quedan muchas otras fuerzas que están renaciendo y escarbando sus posibilidades. El salteño más parecido al perfil "Bolsonaro", Alfredo Olmedo, desistió de su precandidatura presidencial para competir dentro de Cambiemos. Pero ahora surge un efecto inverso: el controvertido ex titular de Aduanas, el militar retirado Juan José Gómez Centurión esta siendo tentado para encarar la comandancia de los partidos que buscan ser tenidos en cuenta o bien, lanzarse a la conquista del tercer tercio que no logra conquistar -creen- el revalorizado Roberto Lavagna.

Gómez Centurión, que se hizo famoso por los escándalos y por su perfil, aunque ya había estado en la gestión del gobierno porteño sin tanto ruido, estaría siendo tentado por una fuerza que se llama Partido Demócrata Nacional, al que le falta fuerza territorial pero tiene algo básico: personería jurídica.

Si se juntara con el PAN, el autonomismo que acaba de alcanzar también el favor judicial para el despliegue en el país, podrían convertirse en la "fuerza ambulancia" que se lleve a los heridos del macrismo y a los excluídos por derecha de muchas fuerzas. De hecho, en Mendoza, estuvieron sondeando a exseguidores de la vieja Línea Nacional de la UCR, aquellos que siguieron a José Genoud.

Nada está cerrado. ni el PD tiene candidato presidencial y espera que lo convenzan, ni las fuerzas nacionales tienen el músculo imprescindible para largarse solos. Pero un fenomenal movimiento de resurrección de esos antiguos espacios está intentando ser noticia en la política argentina.

