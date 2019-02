Lipovetzky consideró que Stornelli no debe dejar la causa de los cuadernos

El diputado del PRO Daniel Lipovetzky rechazó ayer la posibilidad de que el fiscal Carlos Stornelli deba apartarse de la causa de los Cuadernos, tras una publicación periodística en la que se acusa al magistrado de haber pedido coimas, en el marco de una extorsión a un productor agropecuario para que no quedara detenido.

"No parece muy clara (la denuncia) como para que se piense en esa situación, pero será la justicia quien determine avanzar en la investigación o no", aseguró Lipovetzky a la radio AM 530, consultado sobre si Stornelli debería apartarse de la causa tras la denuncia en su contra por supuesta extorsión.

El diputado del PRO hizo referencia a la nota publicada en el sitio El Cohete a la Luna del periodista Horacio Verbitsky, donde se afirma que el abogado Marcelo D´Alessio es un allegado al fiscal y reproduce un audio en el que, supuestamente, el letrado afirma que "Stornelli va a querer una atención", en referencia a una supuesta coima.

Según la denuncia, radicada en un juzgado de Dolores, D'Alessio le habría pedido 500.000 dólares al productor agropecuario Pedro Etchebest a cambio de que no se investigara su presunta participación en delitos mencionada por el arrepentido ex presidente de la ONCA, Juan Manuel Campillo.

Consultado sobre esa denuncia, Lipovetzky consideró que "habrá que probar si esos mensajes son válidos para hacer las pericias y, si es así, habrá que ver cuál fue el móvil porque el empresario ni siquiera está en la causa de los cuadernos, habrá que hacer una investigación más profunda".

"No creo (que deba apartarse) de la causa, si hay algún abogado que denuncie, tiene que ir a la justicia, si avanza habrá que evaluar la situación de Stornelli, pero no por una declaración periodística ", concluyó el diputado del PRO.