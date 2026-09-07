Leila Gianni rompió con LLA y lanzó duras acusaciones contra el espacio: "Piden coimas de los sueldos"

La concejal de La Matanza, Leila Gianni , confirmó su ruptura con La Libertad Avanza, cuestionando duramente el funcionamiento interno del espacio y acusando al mismo de haberse alejado de los principios originales que la motivaron a sumarse al proyecto de Javier Milei.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, Gianni decidió abandonar el bloque libertario, aunque mantendrá su banca, y apuntó contra dirigentes de la estructura oficialista en el distrito. En ese marco, sostuvo que dejó un espacio que, a su entender, “dejó de representar aquello por lo que decidió luchar”.

Asimismo, recordó su llegada al Gobierno y afirmó que Milei le había pedido que fuera “su espada” para enfrentar un sistema que identificaba con la corrupción. Sin embargo, cuestionó que algunos dirigentes vinculados a La Libertad Avanza mantengan prácticas que, según denunció, contradicen ese objetivo.

Uno de los señalamientos más fuertes estuvo relacionado con supuestos pedidos de dinero a personas incorporadas a organismos estatales. Gianni acusó a dirigentes libertarios de “pedirle retornos del sueldo a los militantes que meten en ANSES”, y los vinculó con una lógica política que, según su denuncia, se parece a la de los sectores que el oficialismo prometió desplazar.

“Salí de un espacio que dejó de representar aquello por lo que decidí luchar”, afirmó la dirigente, quien también cuestionó las trayectorias políticas de algunos referentes del armado libertario.

Gianni acusó a dirigentes libertarios de “pedirle retornos del sueldo a los militantes que meten en ANSES”, y los vinculó con una lógica política que, según su denuncia, se parece a la de los sectores que el oficialismo prometió desplazar.

“Salí de un espacio que dejó de representar aquello por lo que decidí luchar”, afirmó la dirigente, quien también cuestionó las trayectorias políticas de algunos referentes del armado libertario.

En particular, sostuvo que se trata de dirigentes que pasaron por distintos espacios partidarios en busca de cargos.

¿Por qué Leila Gianni se alejó de La Libertad Avanza?

Gianni también apuntó contra el armado político de La Libertad Avanza y cuestionó decisiones relacionadas con la fiscalización electoral y el funcionamiento de la estructura partidaria.

“No puedo ser incoherente con mis convicciones ni fingir demencia”, sostuvo, antes de remarcar: “Cuando ves que tus propios dirigentes transan con el poder de turno, te das cuenta de que son exactamente lo mismo”.

De esta manera, la salida de Gianni representa un nuevo quiebre dentro del espacio libertario y la deja en una posición abiertamente crítica del armado de La Libertad Avanza, pese a haber sido una de las dirigentes que durante los primeros meses de la gestión defendió públicamente al Gobierno de Milei.