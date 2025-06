Las tensiones en la interna radical tras la suspensión de las PASO

Es que las PASO del 2023 le favorecieron a Petri , posicionándose con el 40% de los votos dentro de Cambia Mendoza. Con su alta imagen en las encuestas, si hubiera una PASO , le sería favorable. Pero no lo hay principalmente porque el Gobierno que él integra, el de La Libertad Avanza, impulsó que se suspendieran - de hecho el presidente Javier Milei pretendía que se eliminaran.

Los dirigentes de Petri no asistieron al Congreso partidario mendocino porque no pudieron llegar a un acuerdo en el modo de selección de candidatos ya que el ministro nacional pretendía ser parte de una mesa de cuatro (integrada además por su hermana Grisela quien es la vice del partido y dos representantes de los oficialismo partidario) y Cornejo hizo valer su mayoría para que sea un Congreso extraordinario quien valide las listas.

El clima radical quedó tenso. De hecho, este miércoles 4 los diputados provinciales que reportan a Petri, Raúl Villach, Eugenia De Marchi y Alberto López no participaron de la reunión del interbloque del Frente Cambia Mendoza. "Todo estaba raro, había un ambiente difícil", contaron desde la Cámara.

Una de las incógnitas es qué pasará con el vínculo con el ministro de Defensa. Hay que tener en cuenta que tiene cinco legisladores que le responde, representantes en los Concejos Deliberantes y peso en el Gobierno nacional.

El presidente de la UCR, Andrés Lombardi, convocó a un Congreso Provincial Extraordinario para el 31 de mayo, con el objetivo de definir el método de selección de candidatos. Foto: UCR

La elección de candidatos sin PASO

A diferencia del PJ, que eligió que sea a través de una interna abierta - no obligatoria- que se seleccionaran los candidatos ante la ausencia de las PASO, el radicalismo prefirió en cambio que fuera un Congreso extraordinario que con un cronograma electoral eligiera la lista de candidatos.

En ese sentido, primero deben presentarse los listados- que pueden ser de unidad, es decir uno solo- en un tiempo determinado, validados luego por la Junta electoral del partido para que sean puesto a consideración de los congresales.

Claro que todo depende del avance del acuerdo con La Libertad Avanza. Por ahora, el pacto está en proceso pero no hay precisiones porque no esté terminado y algunos dirigentes creen que la última palabra la tendrá Karina Milei. Sin embargo, en Buenos Aires ya lo dan pero avanzado al menos en un 80%. En ese sentido, vuelve a generarse dudas alrededor de qué espacio tendrá Petri ¿contará con el apoyo de la Nación o no? en el armado de las listas.

La incertidumbre por fuera de la interna radical

Mientras sucede la interna dentro del radicalismo, hay un tema a resolver por fuera. Las diferencias que marca el presidente de La Libertad Avanza local, Facundo Correa Llano con la vicegobernadora Hebe Casado, quien dejó el PRO para pasarse a ese partido.

De hecho, dejaron transcender en el sector de Casado que Correa Llano, a través de un documento eliminó como certificadora de fichas a quien certificó la afilación de la vice. Es decir que presentó un nuevo listado de quiénes están habilitados y no figura quien avaló a Casado.

Se trata de un capítulo más de gestos del diputado nacional hacia la vice. La pregunta que subyace es quién avala su conducta:

¿la secretaría general de la Presidencia, Karina Milei?